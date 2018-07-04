BaÅŸbakanlÄ±k, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve bakanlÄ±klara iliÅŸkin atama kararlarÄ±nÄ±n Resmi Gazete'de yer aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Buna gÃ¶re, birinci derece kadrolu BaÅŸbakanlÄ±k BaÅŸmÃ¼fettiÅŸliklerine, BaÅŸbakanlÄ±k MÃ¼fettiÅŸleri Hasan Basri Can, Murat Selim Aydemir ve Ufuk ÃœnlÃ¼ atanÄ±rken, beÅŸinci dereceli BaÅŸbakanlÄ±k MÃ¼fettiÅŸliklerine ise BaÅŸbakanlÄ±k MÃ¼fettiÅŸ YardÄ±mcÄ±larÄ± Yusuf Erkan Ã–zÃ§elik, Seyfettin Metin, Halil KabadayÄ±, Enes Mermerci ve Habibe DemirbaÅŸ getirildi.
BaÅŸbakanlÄ±k'a ait bir baÅŸka atama kararÄ± ile Ä°dari ve Mali Ä°ÅŸler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Turan Konak'Ä±n atanmasÄ± uygun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n atama kararlarÄ± ile Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± Mali SektÃ¶rle Ä°liÅŸkiler ve Kambiyo Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Deniz YÄ±lmaz, Hazine BaÅŸkontrolÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ise Hazine KontrolÃ¶rÃ¼ Ekrem Albayrak'Ä±n atamasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°nsan HaklarÄ± Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, UluslararasÄ± Hukuk ve DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Daire BaÅŸkanÄ± HacÄ± Ali AÃ§Ä±kgÃ¼l getirilirken, Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan KahramanmaraÅŸ Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Mehmet Sertpolat, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Abdullah NeÅŸeli, ElazÄ±ÄŸ Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ise Suat KenÃ§'in atanmalarÄ± uygun bulundu.
Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°dari ve Mali Ä°ÅŸler Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Osman SaÄŸ, Bilgi Ä°ÅŸlem Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Mustafa Ã–zaÅŸÄ±k, Sosyal GÃ¼venlik Kurumu (SGK) BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Emeklilik Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Ä°smail ErtÃ¼zÃ¼n, TÃ¼rkiye Ä°ÅŸ Kurumu 1. Hukuk MÃ¼ÅŸavirliÄŸine ÅžÃ¼kran DoÄŸan, DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve Yurt DÄ±ÅŸÄ± Ä°ÅŸÃ§i Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼ÅŸaviri Ali Aybey, BakanlÄ±k MÃ¼ÅŸavirliÄŸine ise Emrah Uzar atandÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Enformasyon Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Hami Aksoy getirilirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye KÃ¶mÃ¼r Ä°ÅŸletmeleri Kurulu Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±larÄ± Ã–mer Sezgin, Abdurrahman Murat ve TuÄŸrul Alper, Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±larÄ± ve YÃ¶netim Kurulu Ãœyeleri Mustafa Ã–zdingiÅŸ ve Muammer Bulut ile Eti Maden Ä°ÅŸletmeleri Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Fehmi OkumuÅŸ, baÅŸka bir gÃ¶rev atanmak Ã¼zere bu gÃ¶revlerinden alÄ±ndÄ±.
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼ÅŸavirliÄŸine Risk YÃ¶netimi ve Kontrol Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Rasim Kutlu, GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BaÅŸmÃ¼fettiÅŸliÄŸine Tasfiye Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet Metin, KooperatifÃ§ilik Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Ekrem Alper Bozkurt, Tasfiye Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne BakanlÄ±k MÃ¼ÅŸaviri RÄ±za Mehmet Korkmaz, GÃ¼mrÃ¼kler Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne GÃ¼mrÃ¼kler Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mustafa GÃ¼mÃ¼ÅŸ, Ä°Ã§ Ticaret Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Hakan Ã‡alÄ±ÅŸ, BakanlÄ±k MÃ¼ÅŸavirliÄŸine ise Ä°mdat Ersoy'un atanmalarÄ± uygun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan DÃ¼zce Ä°l KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã–zcan Budak, baÅŸka bir gÃ¶reve atanmak Ã¼zere bu gÃ¶revinden alÄ±ndÄ±. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Bilecik Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne GÃ¼samettin ErdoÄŸan'Ä±n atamasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼ÅŸavirliÄŸine DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve Avrupa BirliÄŸi Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dr. Ã–ner GÃ¼ner, Denetim Hizmetleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ise AydÄ±n SarÄ± getirildi.
NiÄŸde Ã–mer Halisdemir Ãœniversitesi Teknolojileri FakÃ¼ltesi'ne yeni aÃ§Ä±lan Hayvansal Ãœretim BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nÃ¼ tercih eden Ã¶ÄŸrencilere, 600 TL karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z doÄŸuÅŸ bursu, ilk Ã¼Ã§ sÄ±rada kazanan Ã¶ÄŸrencilere ise 700 TL YÃ–K bursu verilecek. karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z verilecek.
CHP'nin 24 Haziran seÃ§imlerindeki cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Ä°nce ile Genel BaÅŸkan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu arasÄ±nda yaÅŸanan gerilim yÃ¼kseliyor. Ä°nce, seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye turunun ilk duraÄŸÄ± olan Erzurum'da KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile yedikleri yemeÄŸe iliÅŸkin, "YenildiÄŸini kabul edemeyen yenemez, yenildiysen geri Ã§ekileceksin, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yapacaksÄ±n, bahane Ã¼retmeyeceksin." ifadesini kullandÄ±.
24 Haziran seÃ§imindeki CumhurbaÅŸkanÄ± SeÃ§imi'ni kazanan ErdoÄŸan, TBMM'de 9 Temmuz Pazartesi gÃ¼nÃ¼ yemin edecek. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ne geÃ§iÅŸ tÃ¶reni de pazartesi saat 18.00'de BeÅŸtepe'de yapÄ±lacak. Yeni kabine de aynÄ± gÃ¼n aÃ§Ä±klanacak. Yeni kabine de pazartesi gÃ¼nÃ¼ resmen aÃ§Ä±klanacak.
YSK BaÅŸkanÄ± GÃ¼ven, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir durum olmazsa seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± bugÃ¼n aÃ§Ä±klayacaklarÄ±nÄ± bildirdi.
BaÅŸbakanlÄ±k ile BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik, DÄ±ÅŸiÅŸleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm, Milli EÄŸitim ve SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±klarÄ±na ait atama kararlarÄ± Resmi Gazete'de yer aldÄ±.
TSK'ca ÅžÄ±rnak kÄ±rsalÄ± ile Irak'Ä±n kuzeyi Kandil, AvaÅŸin-Basyan, Gara'ya yÃ¶nelik 3-4 Temmuz'daki hava operasyonunda 11 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ son dÃ¶nemde kayÄ±p Ã§ocuk vakalarÄ±nÄ±n artmasÄ± nedeniyle resmi sosyal medya hesabÄ±ndan anne ve babalara Ã¶nemli uyarÄ±larda bulundu.
YSK, HDP'nin HakkÃ¢ri'de oylarÄ±n yeniden sayÄ±lmasÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± itirazÄ± reddederken, Ä°l SeÃ§im Kurulu'nun verdiÄŸi ret kararÄ±na dikkat Ã§ekti.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ne yÃ¶nelik ilk KHK yayÄ±mlandÄ±. Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda yer alan Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname'de, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ne yÃ¶nelik dÃ¼zenlemeler yer aldÄ±.
Japonya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Miyajima, "Japonya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi olarak kendimi Ã¼lkelerimiz ve halklarÄ±mÄ±z arasÄ±ndaki dostluk ve iÅŸ birliÄŸini daha da geliÅŸmesine adamaya devam edeceÄŸim. TÃ¼rkiye ve Japonya iki devlet tek yÃ¼rektir." dedi.
28 Åžubat davasÄ±nÄ±n gerekÃ§eli kararÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Kararda, "REFAHYOL HÃ¼kÃ¼metinin istifasÄ±yla sanÄ±klarÄ±n eylemleri arasÄ±nda nedensellik baÄŸÄ± bulunduÄŸu" belirtildi.
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel gÃ¶rÃ¼ÅŸmede "Genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bana bÄ±rakÄ±n" diyen Muharrem Ä°nce'nin, olumsuz cevap almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°nce'yi destekleyen parti delegeleri, kurultay iÃ§in imza toplamaya baÅŸladÄ±.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde BaÅŸbakanlÄ±k personeliyle vedalaÅŸma programÄ±nda konuÅŸtu.
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bin 534 personel bir Ã¼st rÃ¼tbeye terfi ettirildi.
YSK, CumhurbaÅŸkanÄ± ve milletvekili seÃ§iminin kesin sonuÃ§larÄ±nÄ±, itiraz sÃ¼releri tamamlandÄ±ktan sonra yarÄ±n, TRT ve Resmi Gazete'de ilan etmeyi planladÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin karar aldÄ±.
KahramanmaraÅŸ'Ä±n Ã‡aÄŸlayancerit ilÃ§esinde gerÃ§ekleÅŸen 4,1 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin, yerin 9,29 kilometre derinliÄŸinde meydana geldiÄŸi belirlendi.