08:42, 04 Temmuz 2018 Ã‡arÅŸamba

Atama kararlarÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakanlÄ±k, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve bakanlÄ±klara iliÅŸkin atama kararlarÄ±nÄ±n Resmi Gazete'de yer aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.



Buna gÃ¶re, birinci derece kadrolu BaÅŸbakanlÄ±k BaÅŸmÃ¼fettiÅŸliklerine, BaÅŸbakanlÄ±k MÃ¼fettiÅŸleri Hasan Basri Can, Murat Selim Aydemir ve Ufuk ÃœnlÃ¼ atanÄ±rken, beÅŸinci dereceli BaÅŸbakanlÄ±k MÃ¼fettiÅŸliklerine ise BaÅŸbakanlÄ±k MÃ¼fettiÅŸ YardÄ±mcÄ±larÄ± Yusuf Erkan Ã–zÃ§elik, Seyfettin Metin, Halil KabadayÄ±, Enes Mermerci ve Habibe DemirbaÅŸ getirildi.

BaÅŸbakanlÄ±k'a ait bir baÅŸka atama kararÄ± ile Ä°dari ve Mali Ä°ÅŸler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Turan Konak'Ä±n atanmasÄ± uygun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n atama kararlarÄ± ile Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± Mali SektÃ¶rle Ä°liÅŸkiler ve Kambiyo Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Deniz YÄ±lmaz, Hazine BaÅŸkontrolÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ise Hazine KontrolÃ¶rÃ¼ Ekrem Albayrak'Ä±n atamasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

BakanlÄ±klarla ilgili atama kararlarÄ±

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°nsan HaklarÄ± Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, UluslararasÄ± Hukuk ve DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Daire BaÅŸkanÄ± HacÄ± Ali AÃ§Ä±kgÃ¼l getirilirken, Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan KahramanmaraÅŸ Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Mehmet Sertpolat, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Abdullah NeÅŸeli, ElazÄ±ÄŸ Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ise Suat KenÃ§'in atanmalarÄ± uygun bulundu.

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°dari ve Mali Ä°ÅŸler Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Osman SaÄŸ, Bilgi Ä°ÅŸlem Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Mustafa Ã–zaÅŸÄ±k, Sosyal GÃ¼venlik Kurumu (SGK) BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Emeklilik Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Ä°smail ErtÃ¼zÃ¼n, TÃ¼rkiye Ä°ÅŸ Kurumu 1. Hukuk MÃ¼ÅŸavirliÄŸine ÅžÃ¼kran DoÄŸan, DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve Yurt DÄ±ÅŸÄ± Ä°ÅŸÃ§i Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼ÅŸaviri Ali Aybey, BakanlÄ±k MÃ¼ÅŸavirliÄŸine ise Emrah Uzar atandÄ±.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Enformasyon Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Hami Aksoy getirilirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye KÃ¶mÃ¼r Ä°ÅŸletmeleri Kurulu Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±larÄ± Ã–mer Sezgin, Abdurrahman Murat ve TuÄŸrul Alper, Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±larÄ± ve YÃ¶netim Kurulu Ãœyeleri Mustafa Ã–zdingiÅŸ ve Muammer Bulut ile Eti Maden Ä°ÅŸletmeleri Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Fehmi OkumuÅŸ, baÅŸka bir gÃ¶rev atanmak Ã¼zere bu gÃ¶revlerinden alÄ±ndÄ±.

GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼ÅŸavirliÄŸine Risk YÃ¶netimi ve Kontrol Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Rasim Kutlu, GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BaÅŸmÃ¼fettiÅŸliÄŸine Tasfiye Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet Metin, KooperatifÃ§ilik Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Ekrem Alper Bozkurt, Tasfiye Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne BakanlÄ±k MÃ¼ÅŸaviri RÄ±za Mehmet Korkmaz, GÃ¼mrÃ¼kler Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne GÃ¼mrÃ¼kler Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mustafa GÃ¼mÃ¼ÅŸ, Ä°Ã§ Ticaret Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Hakan Ã‡alÄ±ÅŸ, BakanlÄ±k MÃ¼ÅŸavirliÄŸine ise Ä°mdat Ersoy'un atanmalarÄ± uygun gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan DÃ¼zce Ä°l KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã–zcan Budak, baÅŸka bir gÃ¶reve atanmak Ã¼zere bu gÃ¶revinden alÄ±ndÄ±. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Bilecik Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne GÃ¼samettin ErdoÄŸan'Ä±n atamasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼ÅŸavirliÄŸine DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve Avrupa BirliÄŸi Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dr. Ã–ner GÃ¼ner, Denetim Hizmetleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ise AydÄ±n SarÄ± getirildi.