08:53, 04 Temmuz 2018 Ã‡arÅŸamba

Ä°talya'da NijeryalÄ± kadÄ±na Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±ya kimse ses Ã§Ä±karmadÄ±





Ä°talya'da bir kiÅŸi, ATM Ã¶nÃ¼nde sÄ±raya girmediÄŸini iddia ettiÄŸi NijeryalÄ± kadÄ±na saldÄ±rarak darbederken, o sÄ±rada aynÄ± yerde bulunan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin sadece seyretmekle yetindiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°talyan ANSA ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Ã¼lkenin batÄ±sÄ±ndaki Sardinya AdasÄ±'nda bulunan Sassari kentinde, NijeryalÄ± bir kadÄ±n ATM'den para Ã§ekmek isterken sÄ±raya girmediÄŸi gerekÃ§esiyle bir erkeÄŸin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. "Ã–nce ben geldim, Ã¼lkene geri dÃ¶n" SaldÄ±rgan, kadÄ±nÄ±n telefonunu alÄ±p yere atarak kÄ±rdÄ±, ardÄ±ndan da kadÄ±na "Ã–nce ben geldim, Ã¼lkene geri dÃ¶n." diye baÄŸÄ±rdÄ±. SaldÄ±rgan, NijeryalÄ± kadÄ±nÄ± aÃ§Ä±klama yapmak isterken saÃ§larÄ±ndan tutarak Ã§ekti ve darbetti. Åžehirdeki bir posta ofisinin ATM'si Ã¶nÃ¼nde yaÅŸanan olaya, o sÄ±rada aynÄ± yerde bulunan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin tanÄ±klÄ±k ettiÄŸi ancak "korktuklarÄ± iÃ§in" saldÄ±rgan kaÃ§tÄ±ktan sonra polisi arayabildikleri Ã¶ÄŸrenildi. Â

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