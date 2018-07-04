Ä°talyan ANSA ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Ã¼lkenin batÄ±sÄ±ndaki Sardinya AdasÄ±'nda bulunan Sassari kentinde, NijeryalÄ± bir kadÄ±n ATM'den para Ã§ekmek isterken sÄ±raya girmediÄŸi gerekÃ§esiyle bir erkeÄŸin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±.
SaldÄ±rgan, kadÄ±nÄ±n telefonunu alÄ±p yere atarak kÄ±rdÄ±, ardÄ±ndan da kadÄ±na "Ã–nce ben geldim, Ã¼lkene geri dÃ¶n." diye baÄŸÄ±rdÄ±.
SaldÄ±rgan, NijeryalÄ± kadÄ±nÄ± aÃ§Ä±klama yapmak isterken saÃ§larÄ±ndan tutarak Ã§ekti ve darbetti.
Åžehirdeki bir posta ofisinin ATM'si Ã¶nÃ¼nde yaÅŸanan olaya, o sÄ±rada aynÄ± yerde bulunan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin tanÄ±klÄ±k ettiÄŸi ancak "korktuklarÄ± iÃ§in" saldÄ±rgan kaÃ§tÄ±ktan sonra polisi arayabildikleri Ã¶ÄŸrenildi.
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AB tarafÄ±ndan Esed rejiminin Dera'ya saldÄ±rÄ±larÄ± ile ilgili "Bu saldÄ±rÄ±lar uluslararasÄ± insancÄ±l hukukunun aÃ§Ä±k ihlalleridir" aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.
IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n IKBY'de iÅŸgal ettiÄŸi topraklarÄ± TÃ¼rkiye'ye saldÄ±rmak iÃ§in bir Ã¼s olarak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
AÃ§e eyaleti Valisi Irwandi Yusuf, AÃ§e Ã–zerk BÃ¶lgesi Fonuâ€™ndan 500 milyon rupiah yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla tutuklandÄ±.
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, bugÃ¼n Federal Meclisteki bÃ¼tÃ§e gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "TÃ¼rkiye eleÅŸtirilebilir ancak TÃ¼rkiye'nin Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in yaptÄ±klarÄ± Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir katkÄ± ve takdiri hak ediyor." ifadesini kullandÄ±.
ABD'nin LÃ¼bnan asÄ±llÄ± elÃ§isi Afganistan'Ä±n barÄ±ÅŸ sÃ¼recinde daha etkin rol almasÄ± iÃ§in Pakistan'a Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼k bir ziyarette bulundu.
Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu, Endonezya'nÄ±n Sulawesi AdasÄ±'nÄ±n 200 metre aÃ§Ä±klarÄ±nda bir feribotun batmasÄ± nedeniyle Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 30'a yÃ¼kseldiÄŸini, kayÄ±p 4 kiÅŸiyi arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ise sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°talya'da bir kiÅŸi, ATM Ã¶nÃ¼nde sÄ±raya girmediÄŸini iddia ettiÄŸi NijeryalÄ± kadÄ±na saldÄ±rarak darbederken, o sÄ±rada aynÄ± yerde bulunan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin sadece seyretmekle yetindiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n El Halil kentinde 2 yÄ±l Ã¶nce yerde yaralÄ± olarak yatan Filistinli genÃ§ Abdulfettah eÅŸ-Åžerif'i kameralarÄ±n Ã¶nÃ¼nde vurarak ÅŸehit eden Ä°srail askeri Elor Azaria, bir grup Yahudi iÅŸgalcinin sevinÃ§ gÃ¶sterileriyle karÅŸÄ±landÄ±.
ÃœrdÃ¼n, rejim gÃ¼Ã§leri ve destekÃ§ilerinin saldÄ±rÄ±larÄ±ndan kaÃ§an Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yardÄ±m iÃ§in iki sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ± daha aÃ§Ä±yor. BÃ¶ylece Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in insani yardÄ±m amacÄ±yla aÃ§Ä±lan sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± sayÄ±sÄ± da Ã¼Ã§e yÃ¼kseldi.
MÄ±sÄ±r'daki Kahire Ceza Mahkemesi, DEAÅž'a baÄŸlÄ± "Sina Vilayeti" Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne mensup olmak ve Kuzey Sina'da emniyet gÃ¼Ã§lerine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemek ya da yardÄ±m ve yataklÄ±k etmek suÃ§lamasÄ±yla 241 kiÅŸiyi 5 yÄ±l sÃ¼reyle terÃ¶r listesine aldÄ±.
Cezayir'den ayrÄ±larak Timbuktu'ya gitmek Ã¼zere yola Ã§Ä±kan ve iÃ§inde 4'Ã¼ Ã§ocuk, 6'sÄ± kadÄ±n 17 kiÅŸinin bulunduÄŸu minibÃ¼sten haber alÄ±namamasÄ± sonucu yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, Sahra Ã§Ã¶lÃ¼nde kaybolmalarÄ± nedeniyle hayatlarÄ±nÄ± kaybettikleri tespit edildi.
BM GÃ¼venlik Konseyi, Suriye'nin gÃ¼ney batÄ±sÄ±nda artan Ã§atÄ±ÅŸmalar ve kÃ¶tÃ¼ye giden insani durumu gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ toplanacak.
ABD Senatosu Ä°stihbarat Komitesi, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin'in, ABD baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerini etkileme Ã§abalarÄ±nÄ± onayladÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik iddialara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentinde, genel seÃ§imlerde hile iddialarÄ± nedeniyle oylarÄ±n elle sayÄ±m iÅŸleminin ilk gÃ¼nÃ¼nde yarÄ± yarÄ±ya farklÄ±lÄ±k ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
BelÃ§ika'nÄ±n Anderlues kasabasÄ±nda 2 kiÅŸi, saldÄ±rdÄ±klarÄ± 19 yaÅŸÄ±ndaki MÃ¼slÃ¼man bir genÃ§ kÄ±zÄ±n vÃ¼cuduna kesici aletle haÃ§ Ã§izdi.