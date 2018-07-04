08:58, 04 Temmuz 2018 Ã‡arÅŸamba

Endonezya'daki feribot kazasÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 30'a Ã§Ä±ktÄ±



Foto: ArÅŸiv

Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu, Endonezya'nÄ±n Sulawesi AdasÄ±'nÄ±n 200 metre aÃ§Ä±klarÄ±nda bir feribotun batmasÄ± nedeniyle Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 30'a yÃ¼kseldiÄŸini, kayÄ±p 4 kiÅŸiyi arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ise sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Endonezya'nÄ±n Sulawesi AdasÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda bir feribotun batmasÄ± sonucu Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 30'a yÃ¼kseldi. Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS), Lestari Maju adlÄ± feribotun Bira LimanÄ±'ndan Selayar AdasÄ±'na giderken Sulawesi AdasÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda kÄ±yÄ±ya 200 metre uzaklÄ±kta batmasÄ±yla ilgili yeni geliÅŸmeleri paylaÅŸtÄ±. Ã–lÃ¼ sayÄ±sÄ± 30'a yÃ¼kseldi, 130 kiÅŸi ise kurtarÄ±ldÄ± BASARNAS aÃ§Ä±klamasÄ±nda, kazada Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n 30'a yÃ¼kseldiÄŸi, 130 kiÅŸinin ise kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu. KayÄ±p 4 kiÅŸiyi arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilen aÃ§Ä±klamada, yolcu listesi ile feribottaki kiÅŸi sayÄ±sÄ±nda uyuÅŸmazlÄ±k olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±klamada, batan feribotta 164 kiÅŸinin olduÄŸu bilgisine yer verildi. GÃ¼ney Sulawesi Emniyet SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dicky Sondani dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yolcu listesine gÃ¶re feribotta 139 kiÅŸinin bulunduÄŸunu bildirmiÅŸti. BÃ¶lgede etkili olan fÄ±rtÄ±na ve yÃ¼ksek dalgalarÄ±n feribotun batmasÄ±na neden olduÄŸu belirtilmiÅŸti. Ã–te yandan, feribotun batmasÄ± esnasÄ±nda panik yapan bazÄ± yolcularÄ±n suya atlamasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nda artÄ±ÅŸa neden olduÄŸu, ÅŸiddetli yaÄŸmur ve yÃ¼ksek dalgalarÄ±n da tahliye iÅŸlemini zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Â

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