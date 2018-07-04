09:21, 04 Temmuz 2018 Ã‡arÅŸamba

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 04 Temmuz 2018

1- YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun, 24 Haziran'da yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'nin kesin sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± bekleniyor.

YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, TÃœRSAB Genel Merkezi'ni ziyaret edecek, Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Mezuniyet TÃ¶renine katÄ±lacak.

(Ä°stanbul /14.00/17.00)Â

2- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, KudÃ¼s ParkÄ± AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'ne iÅŸtirak edecek.

(Ankara/12.00)Â

3- Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli, Bosna Hersek'in ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Aliya Ä°zzetbegoviÃ§'in kabrini ziyaret edecek, Bosna Hersek Savunma BakanÄ± Marina Pendes ile bir araya gelecek.

- Bosna Hersek CumhurbaÅŸkanÄ± Bakir Ä°zetbegoviÃ§ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek Canikli, Bosna Hersek TÃ¼rk Temsil Heyet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek.

(Saraybosna)Â Â

EKONOMÄ°

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, Ankara Green Park Otel'deki TÃœBA 53. Genel Kuruluna katÄ±lacak.

(Ankara/10.00)Â

2- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Sudan Cumhuriyeti Ticaret BakanÄ± Hatim ElsÄ±r Ali ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, iki Ã¼lke arasÄ±nda serbest ticaret anlaÅŸmasÄ±nÄ± imzalayacak.

(Ankara/15.00)

3- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, 2018 haziran ayÄ± fiyat geliÅŸmeleri raporu ile haziran ayÄ±na iliÅŸkin reel efektif dÃ¶viz kurunu aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

Â DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°

1- Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani Avusturya'nÄ±n baÅŸkenti Viyana'ya yapacaÄŸÄ± resmi ziyaret kapsamÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Alexander Van der Bellen ve BaÅŸbakan Sebastian Kurz ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

(Viyana)Â

2- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ile BeÅŸÅŸar Esed rejiminin saldÄ±rÄ± ve ablukasÄ±ndaki bÃ¶lgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/Ä°dlib/Humus)Â Â

GÃœNCEL

1- FETÃ– davalarÄ±

- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin, eski Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanÄ± Kurmay Albay GÃ¼rcan Sercan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 73 jandarma personeli ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n jandarma yapÄ±lanmasÄ±nda sÃ¶zde "abilik" yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilen 19 sivil olmak Ã¼zere 92 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ä°stanbul 29. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(Ä°stanbul/10.00)

- Ä°zmir'deki "askeri casusluk" soruÅŸturmasÄ±nda FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) Ã¼yelerinin sahte delil Ã¼reterek kumpas kurduklarÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin 93 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± sÃ¼recek.

(Ä°zmir/10.00)

- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki eylemlere iliÅŸkin 142 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda komuta merkezi olarak kullandÄ±ÄŸÄ± AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ndeki eylemlere iliÅŸkin 460 kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±, 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde sÃ¼recek.

(Ankara/09.30)

- FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlerle ilgili, sÃ¶zde "yurtta sulh konseyi" Ã¼yelerinin de aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 224 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Sakarya'da, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin 86'sÄ± tutuklu 222 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.

(Sakarya/10.00)

Â SPOR

1- Teniste sezonun Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ grand slam turnuvasÄ± Wimbledon, Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da sÃ¼rÃ¼yor.

(Londra)

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