1- YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunun, 24 Haziran'da yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'nin kesin sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± bekleniyor.
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, TÃœRSAB Genel Merkezi'ni ziyaret edecek, Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Mezuniyet TÃ¶renine katÄ±lacak.
(Ä°stanbul /14.00/17.00)Â
2- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, KudÃ¼s ParkÄ± AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'ne iÅŸtirak edecek.
(Ankara/12.00)Â
3- Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli, Bosna Hersek'in ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Aliya Ä°zzetbegoviÃ§'in kabrini ziyaret edecek, Bosna Hersek Savunma BakanÄ± Marina Pendes ile bir araya gelecek.
- Bosna Hersek CumhurbaÅŸkanÄ± Bakir Ä°zetbegoviÃ§ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek Canikli, Bosna Hersek TÃ¼rk Temsil Heyet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek.
(Saraybosna)Â Â
EKONOMÄ°
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, Ankara Green Park Otel'deki TÃœBA 53. Genel Kuruluna katÄ±lacak.
(Ankara/10.00)Â
2- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Sudan Cumhuriyeti Ticaret BakanÄ± Hatim ElsÄ±r Ali ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, iki Ã¼lke arasÄ±nda serbest ticaret anlaÅŸmasÄ±nÄ± imzalayacak.
(Ankara/15.00)
3- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, 2018 haziran ayÄ± fiyat geliÅŸmeleri raporu ile haziran ayÄ±na iliÅŸkin reel efektif dÃ¶viz kurunu aÃ§Ä±klayacak.
(Ankara/10.00/14.30)
Â DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°
1- Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani Avusturya'nÄ±n baÅŸkenti Viyana'ya yapacaÄŸÄ± resmi ziyaret kapsamÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Alexander Van der Bellen ve BaÅŸbakan Sebastian Kurz ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
(Viyana)Â
2- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ile BeÅŸÅŸar Esed rejiminin saldÄ±rÄ± ve ablukasÄ±ndaki bÃ¶lgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/Ä°dlib/Humus)Â Â
GÃœNCEL
1- FETÃ– davalarÄ±
- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin, eski Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanÄ± Kurmay Albay GÃ¼rcan Sercan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 73 jandarma personeli ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n jandarma yapÄ±lanmasÄ±nda sÃ¶zde "abilik" yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilen 19 sivil olmak Ã¼zere 92 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ä°stanbul 29. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.
(Ä°stanbul/10.00)
- Ä°zmir'deki "askeri casusluk" soruÅŸturmasÄ±nda FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) Ã¼yelerinin sahte delil Ã¼reterek kumpas kurduklarÄ± iddiasÄ±na iliÅŸkin 93 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± sÃ¼recek.
(Ä°zmir/10.00)
- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki eylemlere iliÅŸkin 142 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda komuta merkezi olarak kullandÄ±ÄŸÄ± AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ndeki eylemlere iliÅŸkin 460 kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±, 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde sÃ¼recek.
(Ankara/09.30)
- FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlerle ilgili, sÃ¶zde "yurtta sulh konseyi" Ã¼yelerinin de aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 224 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Sakarya'da, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin 86'sÄ± tutuklu 222 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.
(Sakarya/10.00)
Â SPOR
1- Teniste sezonun Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ grand slam turnuvasÄ± Wimbledon, Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da sÃ¼rÃ¼yor.
(Londra)
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Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Sudan Cumhuriyeti Ticaret BakanÄ± Hatim ElsÄ±r Ali ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, iki Ã¼lke arasÄ±nda serbest ticaret anlaÅŸmasÄ±nÄ± imzalayacak.
TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, nisan ayÄ±na iliÅŸkin finansal kesim dÄ±ÅŸÄ±ndaki firmalarÄ±n dÃ¶viz varlÄ±k ve yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini aÃ§Ä±klayacak.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve beraberindeki heyet, BangladeÅŸ'in Coxâ€™s Bazar bÃ¶lgesindeki ArakanlÄ± mÃ¼ltecileri ziyaret edecek.
Ãœniversite adaylarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile YabancÄ± Dil Testi (YDT) yapÄ±lacak.
Ãœniversiteye giriÅŸte ilk kez uygulanacak YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapÄ±lacak
AB Ã¼yesi 28 Ã¼lkenin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± BelÃ§ika'daki AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gÃ¼n oturumlarÄ± yapÄ±lacak.
BrÃ¼ksel'de AB Liderler Zirvesi dÃ¼zenlenecek.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ukrayna ve Danimarkaâ€™nÄ±n ortak giriÅŸimiyle dÃ¼zenlenen UluslararasÄ± Ukrayna Reform KonferansÄ±â€™na, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ'ta, BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n Konferans Salonu'nda dÃ¼zenlenecek "Yaz Kurâ€™an KurslarÄ± AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ ProgramÄ±"na katÄ±lacak.
Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, Azerbaycan ordusunun 100. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla yapÄ±lacak askeri geÃ§it tÃ¶renine katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'nin yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki yansÄ±malarÄ± takip ediliyor.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imleri iÃ§in yurt iÃ§inde 56 milyon 322 bin 632 seÃ§men, 180 bin 65 sandÄ±kta oy kullanÄ±yor
YarÄ±n yapÄ±lacak erken seÃ§imler Ã¶ncesinde liderler bugÃ¼n son mitinglerini dÃ¼zenleyecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Kartal, Maltepe, AtaÅŸehir, ÃœskÃ¼dar, SarÄ±yer, GaziosmanpaÅŸa ve BeyoÄŸlu ilÃ§e mitinglerinde halka hitap edecek.
Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, ÃœrdÃ¼n KralÄ± 2. Abdullah ile Amman'da bir araya gelecek. Merkel Amman'daki resmi temaslarÄ± Ã§erÃ§evesinde Alman askeri birliÄŸini de ziyaret edecek.
Tacikistan'da bÃ¶lge Ã¼lkelerinin ve su sorunu yaÅŸayan Ã¼lkelerin hÃ¼kÃ¼met ve devlet baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla "SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma Ä°Ã§in Su" UluslararasÄ± On YÄ±llÄ±k Eylem KonferansÄ± dÃ¼zenlenecek.
TÃ¼rkiye ve KKTC'nin arama kurtarma teÅŸkilatÄ±nda yer alan sivil ve askeri unsurlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilecek Åžehit TeÄŸmen Caner GÃ¶nyeli 2018- Arama Kurtarma TatbikatÄ±, kara safhasÄ±yla baÅŸlayacak.