10:22, 04 Temmuz 2018 Ã‡arÅŸamba

ABD Pakistan'dan Afganistan'da etkin olmasÄ±nÄ± istedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ve GÃ¼ney ve Orta Asya Ä°ÅŸleri BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi LÃ¼bnan asÄ±llÄ± Alice Wells dÃ¼n Pakistan ordusu Genelkurmay baÅŸkanÄ± Orgeneral Qamar Bajwa ile dÃ¼n Rawalpindi'deki Pakistan Ordusu Genel Merkezinde (GHQ)'da biraraya gelerek Afganistan'daki barÄ±ÅŸ sÃ¼recinde birlikte Ã§alÄ±ÅŸma kararÄ± aldÄ±.

Inter-Services Halkla Ä°liÅŸkiler yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Her ikisi de bÃ¶lgede barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±n ortak hedefine olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yeniden teyit etmiÅŸ ve bu doÄŸrultuda tedbirleri tartÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±r. Her ikisi de birden fazla dÃ¼zeyde katÄ±lÄ±mÄ± sÃ¼rdÃ¼rme konusunda anlaÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±r." denildi.

ABD Pakistan'Ä±n Afganistan'da daha etkin olmasÄ±nÄ± istedi

Wells, Pakistan yetkililerinin Afgan barÄ±ÅŸ sÃ¼recine yardÄ±m etmesini istemek iÃ§in Ã¼Ã§ gÃ¼nlÃ¼k bir ziyarette bulundu. Ä°slamabad gezisinden Ã¶nce gelen Kabil'e yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaret sÄ±rasÄ±nda Wells, Taliban'Ä±n siyasi sÃ¼rece katÄ±lmayÄ± reddetmesinin "kabul edilemez" olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

Afganistan'da Ã¶nemli bir gÃ¼Ã§ olan Taliban Ã¼lkeden ABD askerlerinin Ã§ekilmesini barÄ±ÅŸ iÃ§in masaya oturma ÅŸartÄ± olarak sunuyor.

Forbes tarafÄ±ndan yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada Orgeneral Bajwa dÃ¼nya Ã¼zerinde en etkili inanlar sÄ±ralamasÄ±nda 75'nci sÄ±rada yer alÄ±yor.

Â