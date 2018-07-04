12:10, 04 Temmuz 2018 Ã‡arÅŸamba

Merkel'den TÃ¼rkiye'ye 'sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±' Ã¶vgÃ¼sÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, "TÃ¼rkiye eleÅŸtirilebilir ancak TÃ¼rkiye'nin Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in yaptÄ±klarÄ± Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir katkÄ± ve takdiri hak ediyor." dedi.

"TÃ¼rkiye'nin Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in yaptÄ±klarÄ± Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir katkÄ± ve takdiri hak ediyor"

BaÅŸbakan Merkel, bugÃ¼n Federal Meclisteki (Bundestag) bÃ¼tÃ§e gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Avrupa Konseyi zirvesinde konuÅŸtuklarÄ±na deÄŸinerek, "Sonunda, aslÄ±nda TÃ¼rkiye'ye deÄŸil de TÃ¼rkiye'nin kabul ettiÄŸi 3 milyon 900 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ya yarayacak ikinci 3 milyar avroluk mali yardÄ±m konusunda konuÅŸtuk. Bu ikinci yardÄ±mÄ± da kabul ettik. TÃ¼rkiye eleÅŸtirilebilir ancak TÃ¼rkiye'nin Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in yaptÄ±klarÄ± Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir katkÄ± ve takdiri hak ediyor." dedi.

'SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larla ilgili iÅŸlemleri daha etkili ve hÄ±zlÄ± hale getirmenin yollarÄ±nÄ± arayacaÄŸÄ±z'

Merkel ayrÄ±ca sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar konusunda ihtilafa dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Almanya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Horst Seehofer'in hazÄ±rlamÄ±ÅŸ olduÄŸu master plana bakacaklarÄ±nÄ± ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larla ilgili iÅŸlemleri daha etkili ve hÄ±zlÄ± hale getirmenin yollarÄ±nÄ± arayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.