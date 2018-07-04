12:21, 04 Temmuz 2018 Ã‡arÅŸamba

Arnavutluk'ta bÃ¼yÃ¼k deprem 5,2





Arnavutluk merkez bÃ¶lgesinde 5,2 ÅŸiddetinde deprem meydana geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Arnavutluk merkez bÃ¶lgesinde bu sabah saat 11:02 'de Tiran' Ä± ve bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkeyi 5,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem vurdu. Ã–n verilere gÃ¶re, Vlora, Fier ve DurrÃ«s'de gÃ¼Ã§lÃ¼Â sarsÄ±ntÄ±lar hissedildi. TÃ¼m Tiran sakinleri ve Ã§evre bÃ¶lgeler evleri terk etti. SarsÄ±ntÄ±nÄ±n olduÄŸu bÃ¶lgelerde elektrikler kesildi. Åžimdiye kadar hiÃ§bir resmi aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. Â

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