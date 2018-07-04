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14:15, 04 Temmuz 2018 Ã‡arÅŸamba
GÃ¼ncel
12:30, 04 Temmuz 2018 Ã‡arÅŸamba

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Muharrem Ä°nce ile KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu arasÄ±nda ipler geriliyor
Muharrem Ä°nce ile KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu arasÄ±nda ipler geriliyor

CHP'nin 24 Haziran seÃ§imlerindeki cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Ä°nce ile Genel BaÅŸkan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu arasÄ±nda yaÅŸanan gerilim yÃ¼kseliyor. Ä°nce, seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye turunun ilk duraÄŸÄ± olan Erzurum'da KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile yedikleri yemeÄŸe iliÅŸkin, "YenildiÄŸini kabul edemeyen yenemez, yenildiysen geri Ã§ekileceksin, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yapacaksÄ±n, bahane Ã¼retmeyeceksin." ifadesini kullandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHP'nin 24 Haziran seÃ§imlerindeki CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Muharrem Ä°nce, Yalova ve Bolu milletvekilleriyle CHP Erzurum Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na geÃ§erek, CHP Ä°l BaÅŸkanÄ± BÃ¼lent OÄŸuz'u makamÄ±nda ziyaret etti.

Ä°nce, burada gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 24 Haziran'daki CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'ne deÄŸinerek, bir seÃ§im kampanyasÄ±nÄ± geride bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

"Gizli ajandalarÄ±m yok"

Bir gazetecinin "CHP'nin karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleniyor, CHP karÄ±ÅŸtÄ± mÄ±" sorusu Ã¼zerine Ä°nce, ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±:

"HayÄ±r olur mu, CHP karÄ±ÅŸmadÄ±. Tam tersine biz SayÄ±n Genel BaÅŸkan'la bir aÄŸabey-kardeÅŸ iliÅŸkisi iÃ§erisinde eÅŸlerimizle yemek yedik. Ben SayÄ±n Genel BaÅŸkan'a bir teklifte bulundum, onu da basÄ±nla paylaÅŸtÄ±m. Gizlim saklÄ±m yok, gizli ajandalarÄ±m, gizli planlarÄ±m yok. Bu millete hiÃ§ yalan sÃ¶ylemeyeceÄŸime sÃ¶z verdim. SayÄ±n Genel BaÅŸkan'a yaptÄ±ÄŸÄ±m teklifi de milletle paylaÅŸtÄ±m. KarÄ±ÅŸma falan yok."

"Ben MYK Ã¼yesi deÄŸilim, takdir MYK Ã¼yelerinindir"Â 

Muharrem Ä°nce, bir gazetecinin "PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ CHP MYK toplanacak, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kurultay Ã§aÄŸrÄ±sÄ± bekliyor musunuz?" sorusu Ã¼zerine de "Ben MYK Ã¼yesi deÄŸilim, takdir MYK Ã¼yelerinindir" cevabÄ±nÄ± verdi.

"Yenildiysen geri Ã§ekileceksin"

Ä°nce, daha sonra yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"YenildiÄŸini kabul edemeyen yenemez, yenildiysen geri Ã§ekileceksin, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yapacaksÄ±n, bahane Ã¼retmeyeceksin."



Ä°lgili Konular chp Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu muharrem ince
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