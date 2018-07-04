13:20, 04 Temmuz 2018 Ã‡arÅŸamba

Endonezyaâ€™da vali yolsuzluktan tutuklandÄ±





AÃ§e eyaleti Valisi Irwandi Yusuf, AÃ§e Ã–zerk BÃ¶lgesi Fonuâ€™ndan 500 milyon rupiah yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla tutuklandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Endonezyaâ€™nÄ±n Ã¶zerk bÃ¶lgesi olan AÃ§eâ€™de, geÃ§en yÄ±l valilik seÃ§imini kazanan 57 yaÅŸÄ±ndaki Irwandi Valisi Irwandi Yusufâ€™un (57) yolsuzluktan tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Endonezya haber ajansÄ± Antaraâ€™ya gÃ¶re, Yolsuzlukla MÃ¼cadele Birimi (KPK) ekipleri, AÃ§e Ã–zerk BÃ¶lgesi Fonuâ€™ndan 500 milyon rupiah (yaklaÅŸÄ±k 35 bin ABD dolarÄ±) yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla AÃ§e Valisi Irwandi Yusufâ€™u tutukladÄ±. Haberde, eyaletin baÅŸkenti Banda AÃ§eâ€™deki valilik binasÄ±nda tutuklanan Irwandi Yusufâ€™un, soruÅŸturmanÄ±n derinleÅŸtirilmesi amacÄ±yla baÅŸkent Cakartaâ€™daki KPK merkezine getirildiÄŸi belirtildi. AynÄ± soruÅŸturmada 9 kiÅŸinin de soruÅŸturma altÄ±nda olduÄŸu kaydedildi. Endonezyaâ€™nÄ±n Ã¶zerk bÃ¶lgesi olan AÃ§eâ€™de, geÃ§en yÄ±l valilik seÃ§imini kazanan 57 yaÅŸÄ±ndaki Irwandi Yusuf, 2007-2012 arasÄ±nda da AÃ§e valiliÄŸi gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼tmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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