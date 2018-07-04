13:26, 04 Temmuz 2018 Ã‡arÅŸamba

'PKK IKBY topraklarÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'ye saldÄ±rmak iÃ§in Ã¼s olarak kullanÄ±yor'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸbakanÄ± NeÃ§irvan Barzani, PKK'nÄ±n IKBY'de iÅŸgal ettiÄŸi bÃ¶lgeleri TÃ¼rkiye'ye saldÄ±rmak iÃ§in bir Ã¼s olarak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Barzani, Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± sonrasÄ±, gazetecilere, Irak'ta yeni hÃ¼kÃ¼met kabinesinin kurulmasÄ±, Erbil-Ankara arasÄ±ndaki iliÅŸkiler ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n bÃ¶lgedeki varlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

"PKK, iÅŸgal ettiÄŸi birÃ§ok IKBY topraÄŸÄ±nÄ±, TÃ¼rkiye'ye saldÄ±rmak iÃ§in bir Ã¼s olarak kullanÄ±yor"

Gazetecilerin basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ±n soru cevap kÄ±smÄ±nda TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) IKBY sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyonla ilgili yÃ¶neltilen bir soruya Barzani ÅŸu cevabÄ± verdi:

"OperasyonlarÄ±n neden IKBY sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde meydana geldiÄŸinin Ã§ok iyi bilinmesi gerekiyor. Herkesin bilmesi gereken sebep; PKK, iÅŸgal ettiÄŸi birÃ§ok IKBY topraÄŸÄ±nÄ±, TÃ¼rkiye'ye saldÄ±rmak iÃ§in bir Ã¼s olarak kullanÄ±yor. TÃ¼rkiye'ye saldÄ±rÄ±p sÃ¶z konusu bÃ¶lgelere geri Ã§ekiliyor. TopraklarÄ±mÄ±zÄ±n TÃ¼rkiye ve Ä°ran'a saldÄ±rÄ±lmak iÃ§in kullanÄ±lmasÄ±nÄ± asla kabul etmiyoruz. Ä°ran'a muhalif gruplardan ve PKKâ€™dan defalarca IKBY'nin topraklarÄ±ndan saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlememesini istedik. YapÄ±lanlar tek taraflÄ± deÄŸildir ve halkÄ±n bunu bilmesi gerekiyor."

"KerkÃ¼k petrolÃ¼ iÃ§in iÅŸbirliÄŸine hazÄ±rÄ±z"

KerkÃ¼k kentinde gÃ¼nlÃ¼k yaklaÅŸÄ±k 250 ila 300 bin varil petrolÃ¼n kendi boru hatlarÄ±yla TÃ¼rkiye Ã¼zerinden Ceyhan limanÄ±na ihraÃ§ edilmesi iÃ§in Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metine yardÄ±m etmeye hazÄ±r olduklarÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yineleyen Barzani, "Ancak BaÄŸdat buna henÃ¼z onay vermediÄŸi gibi bÃ¶yle bir talepte de bulunmadÄ±. KerkÃ¼k petrolÃ¼ iÃ§in iÅŸbirliÄŸine hazÄ±rÄ±z." dedi.