13:40, 04 Temmuz 2018 Ã‡arÅŸamba

Esed rejiminin Dera'ya saldÄ±rÄ±larÄ±na AB'den tepki





AB tarafÄ±ndan Esed rejiminin Dera'ya saldÄ±rÄ±larÄ± ile ilgili "Bu saldÄ±rÄ±lar uluslararasÄ± insancÄ±l hukukunun aÃ§Ä±k ihlalleridir" aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Avrupa BirliÄŸi, Esed rejiminin Dera'ya saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n uluslararasÄ± insancÄ±l hukukunun aÃ§Ä±k ihlalleri olduÄŸunu bildirdi. Â

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