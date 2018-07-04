Atama kararlarÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±

BaÅŸbakanlÄ±k ile BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik, DÄ±ÅŸiÅŸleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm, Milli EÄŸitim ve SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±klarÄ±na ait atama kararlarÄ± Resmi Gazete'de yer aldÄ±.