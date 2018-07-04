Ä°lim ve devlet adamÄ±, vaiz,mÃ¼ftÃ¼, dokuzuncu Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± olan Ali RÄ±za Hakses, 1892 yÄ±lÄ±nda Kayseri'nin Sarayck kÃ¶yÃ¼nde dÃ¼nyaya geldi.
RÄ±za Hakses, kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta Ä°stanbulâ€™a giderek ilkÃ¶ÄŸrenimini ve hafÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÃœskÃ¼dar da tamamladÄ±. Ruus
(ilmiye sÄ±nÄ±fÄ±) sÄ±navÄ±nÄ± kazanarak MedresetÃ¼'l MÃ¼tehassisinâ€™in FÄ±kÄ±h ve UsulÃ¼ FÄ±kÄ±h Åžubesine girdi ve burayÄ± baÅŸarÄ± ile bitirdi. KadÄ±kÃ¶y, MuÄŸla ve Fatih mÃ¼ftÃ¼lÃ¼klerinde, Ege BÃ¶lgesi geÃ§ici vaizliÄŸinde bulundu.Â
Hakses, 15 Åžubat 1966 tarihinde Din Ä°ÅŸleri YÃ¼ksek Kurulu Ã¼yeliÄŸine seÃ§ildikten sonra 25 Ekim 1966
tarihinde Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na atandÄ± ve 15 Ocak 1968 tarihinde bu gÃ¶revden emekliye ayrÄ±ldÄ±.
Hakses, 5 KasÄ±m 1983 tarihinde Ä°stanbulâ€™da vefat etti.
Eski Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±, MÃ¼ftÃ¼, Vaiz, bilgin ve devlet adamÄ± olan Ali RÄ±za Hakses kimdir?
TÄ°KA koordinatÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã§ektiÄŸi bir fotoÄŸraftan etkilenen TokatlÄ± Ã¶ÄŸretmenler, illerine davet edip aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± 6 AfrikalÄ± Ã¶ÄŸretmene mesleki eÄŸiticilik eÄŸitimi vermeye baÅŸlayarak Ã¶rnek bir davranÄ±ÅŸta bulundular.
Zengin maden yataklarÄ±na sahip olan Yakutsk, 1632'de Lena Nehri kÄ±yÄ±sÄ±nda kuruldu.
Diyelim ki, canÄ±nÄ±z Ã§ok sÄ±kÄ±lÄ±yor ve moraliniz feci ÅŸekilde bozuk. Bunun yÃ¼zÃ¼nÃ¼ze yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± tesiri azaltma iÅŸine kÄ±yafetlerden baÅŸlayÄ±n.
Nureddin YÄ±ldÄ±z, Ä°hsan Åženocak, Abdurrahman Dilipak, M. Emin YÄ±ldÄ±rÄ±m, Erhan Erken, Mustafa EnesoÄŸlu ve Cihad GÃ¶kdemir, Ã¶nceki gÃ¼n dar-Ä± bekaya gÃ¶Ã§ eyleyen AbdÃ¼lmetin BalkanlÄ±oÄŸlu hocayÄ± anlattÄ±lar.
BilgisayarÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±yla TÃ¼rkÃ§e klavye F unutulmaya yÃ¼z tuttu. Halbuki dÃ¼nyanÄ±n en kullanÄ±ÅŸlÄ± klavyesine sahibiz.
"Beyaz adam, Ã§it yaparak komÅŸusunu kendinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±yor; topraÄŸÄ± binalarla ve diÄŸer sÃ¼prÃ¼ntÃ¼leriyle Ã§irkinleÅŸtiriyor."
Kanser hastasÄ± olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendikten sonra tÃ¼m servetini hayÄ±r iÅŸlerine harcayan ve geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde vefat eden, Avustralya'da yaÅŸayan 'MÃ¼slÃ¼man milyarder' olarak tanÄ±nan Ali Banat (36), ardÄ±nda Ã¶rnek alÄ±nacak bir hayat hikayesi bÄ±raktÄ±.
Tanzanya'da bir ÅŸehir olan DarÃ¼sselam'Ä±n ismi, ArapÃ§a "BarÄ±ÅŸ Memleketi" mÃ¢nÃ¢sÄ±na gelmektedir.
NÃ¼fusunun bir kÄ±smÄ±nÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu Gabon, az sayÄ±daki huzurlu birkaÃ§ Afrika Ã¼lkesinden biridir.
LÃ¼bnan denince akla ilk gelen isimlerden biri ÅŸair, filozof, ressam Halil Cibran'nÄ±n kabri, doÄŸduÄŸu yer olan BeÅŸerri kÃ¶yÃ¼nde...
SoydaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã§oÄŸunlukta olduÄŸu Bulgaristan ÅŸehirlerinden biri olan KÄ±rcaalili TÃ¼rkler, asÄ±rlÄ±k geleneklerinden kopmadan hayatlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar.
TÃ¼rkiye'de yaÅŸayan Alman vatandaÅŸÄ± Silke Daniele Sommer, Hatay'Ä±n Hassa ilÃ§esinde MÃ¼slÃ¼man olarak "Nisa" ismini aldÄ±
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te iki yÄ±l Ã¶nce otomobilindeki tÃ¼pÃ¼n patlamasÄ± sonucu vÃ¼cudunun yÃ¼zde 60'Ä± yanan, Filistinli tutuklu Ceabis yazdÄ±ÄŸÄ± mektubunda, Ã¶zel bakÄ±m ve tÄ±bbi yardÄ±ma muhtaÃ§ olduÄŸunu Ä°srail makamlarÄ±nca ihmal edildiÄŸini belirtti.
OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu'nun Cezayirâ€™deki subaylarÄ±ndan Salihâ€™in oÄŸlu Dr. Fuad Åžahin, "BÃ¼tÃ¼n Ä°slam alemi, MÃ¼slÃ¼manlÄ±k diye hala TÃ¼rkiyeâ€™ye bakÄ±yor. Hilafet zamanÄ±ndan kalan bir anane bu." dedi.
Bu gece, alemlere rahmet olarak gÃ¶nderilen Peygamber Efendimizin (a.s) dÃ¼nyaya geliÅŸinin 1446'Ä±ncÄ± yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼