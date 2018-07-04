14:17, 04 Temmuz 2018 Ã‡arÅŸamba

Ali RÄ±za Hakses kimdir?





Eski Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±, MÃ¼ftÃ¼, Vaiz, bilgin ve devlet adamÄ± olan Ali RÄ±za Hakses kimdir?

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°lim ve devlet adamÄ±, vaiz,mÃ¼ftÃ¼, dokuzuncu Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± olan Ali RÄ±za Hakses, 1892 yÄ±lÄ±nda Kayseri'nin Sarayck kÃ¶yÃ¼nde dÃ¼nyaya geldi.



RÄ±za Hakses, kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta Ä°stanbulâ€™a giderek ilkÃ¶ÄŸrenimini ve hafÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÃœskÃ¼dar da tamamladÄ±. Ruus

(ilmiye sÄ±nÄ±fÄ±) sÄ±navÄ±nÄ± kazanarak MedresetÃ¼'l MÃ¼tehassisinâ€™in FÄ±kÄ±h ve UsulÃ¼ FÄ±kÄ±h Åžubesine girdi ve burayÄ± baÅŸarÄ± ile bitirdi. KadÄ±kÃ¶y, MuÄŸla ve Fatih mÃ¼ftÃ¼lÃ¼klerinde, Ege BÃ¶lgesi geÃ§ici vaizliÄŸinde bulundu.Â Hakses, 15 Åžubat 1966 tarihinde Din Ä°ÅŸleri YÃ¼ksek Kurulu Ã¼yeliÄŸine seÃ§ildikten sonra 25 Ekim 1966

tarihinde Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na atandÄ± ve 15 Ocak 1968 tarihinde bu gÃ¶revden emekliye ayrÄ±ldÄ±. Hakses, 5 KasÄ±m 1983 tarihinde Ä°stanbulâ€™da vefat etti.

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