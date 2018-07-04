14:52, 04 Temmuz 2018 Çarşamba

'Bağdadi'nin oğlu öldürüldü' iddiası

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

DEAŞ'ın propaganda için kullandığı Amaq haber ajansında yayımlanan açıklamada, El-Badri'nin Humus kentindeki bir termik elektrik santralinde öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "El-Badri'nin Humus'ta Nusayrilere ve Ruslara karşı yapılan bir operasyonda öldürüldüğü" ifadesi yer aldı. Amaq, açıklamanın yanında Bağdadi'nin oğlu olduğu iddia edilen eli tüfekli bir çocuğun fotoğrafını da yayımladı.

Bağdadi'nin nerede olduğu ve yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor ancak Amaq'ın bu son haberi, örgüt liderinin hayatta olduğunu ima etti.

DAEŞ'in 2014'te Irak'ta büyük saldırılara girişmesinden bu yana birçok kez Bağdadi'nin öldüğüne dair haberler ortaya atılmış ancak bunların hiçbiri teyit edilememişti.

Eylül ayında Bağdadi'ye ait olduğu belirtilen ve DAEŞ üyelerine direniş çağrısı yapan bir ses kaydı yayımlanmıştı.