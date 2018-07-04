14:59, 04 Temmuz 2018 Ã‡arÅŸamba

Gmail kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ± endiÅŸelendiren haber

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

The Wall Street Journal'Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, yazÄ±lÄ±m ve uygulama geliÅŸtiricileri Gmail kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n hesaplarÄ±na eriÅŸebiliyor ve e-postarlarÄ± okuyabiliyor. Ä°ÅŸin en kÃ¶tÃ¼ kÄ±smÄ± ise ÅŸimdi anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kadarÄ±yla bu belli bir sÃ¼redir birÃ§ok e-posta saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ± arasÄ±nda sÄ±k rastlanan bir durum.

NTV'de yer alan habere gÃ¶re, Google sadece onaylanmÄ±ÅŸ uygulamalarÄ±n e-posta okuma isteÄŸinde bulunmasÄ±na izin veriyor, ayrÄ±ca izin verilen uygulamalar bu verileri sadece hedefli reklam ve tavsiyeler iÃ§in kullanabiliyor. Ancak bir kez izin aldÄ±ktan sonra bu ÅŸirketler ne kadar yakÄ±ndan takip ediliyor merak ve endiÅŸe konusu.

Google sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tutuyor mu?

Google daha Ã¶nce kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n e-postalarÄ±nÄ± taramayacaÄŸÄ±na sÃ¶z vermiÅŸ olsa da, Wall Street Journal'Ä±n makalesine ve dayandÄ±ÄŸÄ± kaynaklara gÃ¶re kullanÄ±cÄ±larÄ±n e-postalarÄ± halen "yaygÄ±n ÅŸekilde" okunuyor.

Makalede sÃ¶zÃ¼ geÃ§en Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bazÄ± parti uygulamalarÄ±n temsilcileri, kiÅŸisel verilerin okunmasÄ± esnasÄ±nda Ã§ok sÄ±kÄ± kurallar uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor, ayrÄ±ca makale de ÅŸimdilik herhangi bir ihlale iÅŸaret eden kanÄ±t bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§iziyor.

Ne olursa olsun, e-postalarÄ±mÄ±zÄ±n "yaygÄ±n ÅŸekilde" gÃ¶zden geÃ§iriliyor olmasÄ± endiÅŸe verici bir durum. Ä°sterseniz Google hesap ayarlarÄ±nÄ±zdan hedefli reklamlar gibi ayarlarÄ± kapatabilirsiniz, ancak bu tek baÅŸÄ±na bir Ã§Ã¶zÃ¼m olmayabilir.

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