Esed öldüremediği Suriyelileri ülkeye geri çağırdı

Suriye’deki Güvenlik Sorunu ve Terörle Mücadelede Sivil Kayıplar Meselesi

Savaş, nadiren insan hakları bakımından olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Bazen çok basit terör örgütleri ile mücadele bile insan haklarının kasıtlı ya da kasıtsız bir şekilde çeşitli yollardan kısıtlanması, ihlal edilmesi veya göz ardı edilmesi ile sonuçlanabilmektedir.