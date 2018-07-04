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20:02, 04 Temmuz 2018 Çarşamba
Ortadoğu
15:36, 04 Temmuz 2018 Çarşamba

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Esed öldüremediği Suriyelileri ülkeye geri çağırdı
Esed öldüremediği Suriyelileri ülkeye geri çağırdı

Suriye hükümeti, savaş ve terör eylemleri nedeniyle ülkeden ayrılan kişilerin geri dönmeleri çağrısında bulundu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye hükümeti tarafından yapılan açıklamada, savaş ve terör eylemleri nedeniyle Suriye'den ayrılan kişilerin ülkeleri geri dönmeleri çağrısında bulunuldu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamayla ülkenin terörden temizlendiği gerekçesiyle Suriye'den ayrılan kişilerin ülkeleri geri dönmelerini talep etti.



İlgili Konular Suriye esed
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