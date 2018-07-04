Güncelleme: 16:13, 04 Temmuz 2018 Çarşamba

Trump yönetiminden tepki çekecek bir karar daha





Yaptığı hemen her icraatiyle dünyanın tepkisini çeken ABD Başkanı Trump'tan çok tartışılacak bir karar daha geldi. Buna göre, Obama döneminde üniversitelere öğrenci kabullerinde ırksal çeşitliliğin sağlanması için azınlıklara yönelik pozitif ayrımcı uygulamaları teşvik etmek üzere çıkarılan tavsiye kararı iptal edildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, eski Başkan Barack Obama döneminde üniversitelere öğrenci kabullerinde ırksal çeşitliliğin sağlanması için azınlıklara yönelik pozitif ayrımcı uygulamaları teşvik etmek üzere çıkarılan tavsiye kararını iptal etti. Pozitif ayrımcılık uygulamasına son verildi Adalet Bakanlığı, aralarında fakülte ve yüksekokullara öğrenci kabullerinde siyahların ve diğer azınlıkların temsilinin sağlanması için okul yönetimlerine pozitif ayrımcılık uygulamasını tavsiye eden, Obama dönemine ait tavsiye kararının bulunduğu 24 siyasi belgeyi yürürlükten kaldırdığını duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada okullara tavsiye niteliğinde gönderilen belgenin, "gereksiz, çağdışı, mevcut yasalarla tutarsız ya da ihtilaflı" olduğu belirtildi. "Hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etme" iddiası Açıklamada yeni dönemde okul yönetimlerinin öğrenci kabullerinde ırk unsurunu değerlendirme ölçütü olarak göz önüne almalarının beklenmeyeceği vurgulandı. Adalet Bakanı Jeff Sessions değişikliklerin "hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmeyi" amaçladığını ifade etti. Sivil toplum kuruluşları, atılan adımın eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik çabaları etkileyeceğine işaret ederken bazı üniversite yönetimleri, pozitif ayrımcı uygulamalarını sürdüreceğini açıkladı. Hükümetin tavsiye kararını referans alan uygulamalar daha önce çok sayıda davaya konu olmuştu.

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