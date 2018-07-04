16:18, 04 Temmuz 2018 Çarşamba

'Millet ittifakı sona erdi'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Millet İttifakı"nın seçim sonrasında sona erdiğini açıkladı. Çıray, "Bu seçimlerin sona ermesiyle birlikte bu seçim iş birliğine, ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır. İYİ Parti kendi hükmü şahsiyeti altında kendi özel siyasetini üreterek, Türk milletiyle paylaşacaktır" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, 24 Haziran sonrası ilk kez toplanan ve seçim sonuçlarını değerlendiren İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Aytun Çıray, genel idare kurulu üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla yapılacak iki günlük istişare toplantısında partinin bundan sonra izleyeceği yol haritasının şekilleneceğini söyledi.

Çıray, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, Başkanlık Divanı'nın 24 Haziran seçimi sonuçlarını değerlendireceğini belirterek, partinin Türkiye'nin yeni siyasi tablosunu ve bu tablo ile girdiği süreci dikkatle izleyeceğini, milletin kendisine verdiği görevi eksiksiz yerine getireceğini ifade etti.

‘Millet ittifakı’, CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti’nin bir araya gelmesiyle kurulmuştu.