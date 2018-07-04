16:35, 04 Temmuz 2018 Çarşamba

Almanya’ya ilk başvuruda hak kazanan Türklerin sayısında rekor artış

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB) İltica Destek Ofisi (EASO) iltica başvurularına dair bir rapor hazırladı. Rapora göre Almanya’da mülteci statüsü elde etmek için başvuruda bulunan Türkiyelilerin, ilk başvuruda kabul edilmesinde rekor artış olduğu kaydedildi.

Euronews’ten Ertuğrul Özgün’ün haberine göre EASO, ‘2017’de Avrupa Birliği’ne Sığınanların Durumu’ bir rapor hazırladı.

Almanya'ya ilk başvuruda hak kazanan Türklerin sayısında rekor artış

Rapora göre Almanya’nın ilk başvuruyu takiben mülteci statüsü verdiği Türkiye uyruklu mülteci adaylarının sayısında rekor artış oldu. İlk başvuru sırasında mülteci statüsü elde eden adayların sayısı 2016’da 535’te kalırken, 2017’de bu rakam yüzde 800’den fazla artarak 4 bin 860 kişiye yükseldi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden sığınma talep eden Türkiye kökenlilerin yaptığı başvuruların toplamının da yüzde 42’lik artışla yeni bir seviyeye ulaştığı ortaya çıkmıştı. Bu kapsamda Türkiye vatandaşlarının yaptığı ilk başvuruların sayısı 2016’da 10 bin 660 iken, 2017’de yüzde 46’lık artışla 15 bin 570 kişiye yükseldi. Türkiye uyrukluların ilk başvurularında Almanya yüzde 52 ile ilk sırada yer aldı. Aynı ülkede iltica başvurusu işlemleri sürmekte olan Türkiyelilerin oranı 2017’de yüzde 40 artışla 19 bin kişiye yaklaştı.