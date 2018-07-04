17:18, 04 Temmuz 2018 Çarşamba

Kesin seçim sonuçları açıklandı





YSK'nın açıkladığı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,59 oy oldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerindeki kesin sonuçlarını açıkladı. Geçerli 50 milyon 68 bin 627 oyun, 26 milyon 330 bin 823’ünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı. Erdoğan’ı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 15 milyon 340 bin 321 oyla takip etti. HDP adayı Selahattin Demirtaş 4 milyon 205 bin 974, İYİ Parti adayı Meral Akşener 3 milyon 649 bin 030, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu 443 bin 704, Doğu Perinçek, 98 bin 955 oy aldı. Adayların oy oranları şöyle oldu: Recep Tayyip Erdoğan %52.59

Muharrem İnce %30.64

Selahattin Demirtaş % 8.40

Meral Akşener % 7,29

Temel Karamollaoğlu % 0.89

Doğu Perinçek %0.20 Partilerin oy oranları Milletvekilliği kesin seçim sonuçlarına göre; AK Parti: 42.56, Cumhuriyet Halk Partisi % 22,65, Milliyetçi Hareket Partisi % 11.10, İYİ Parti % 9.96, HDP % 11.70, Saadet Partisi % 1.34, Vatan Partisi % 0.23 oy aldı.

Siyasi partilerin çıkardıkları milletvekili sayısı: AK Parti: 295 MHP: 49 HDP: 67 CHP: 146 İYİ Parti: 43 Bağımsız: 0 Türkiye toplamı: 600

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