17:38, 04 Temmuz 2018 Çarşamba

'İran nükleer anlaşmayı ABD olmadan sürdürecek'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmadan çekilmemek için çaba sarf edeceklerini belirterek "ABD dışında anlaşmaya imza atan ülkeler İran’ın çıkarlarının korunması yönünde bir garanti verirlerse İran, nükleer anlaşmayı ABD olmadan sürdürecektir.” dedi.

Ruhani, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından askeri törenle karşılandı.

İkili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Ruhani, görüşmenin olumlu ve yapıcı bir atmosferde geçtiğini belirtti.

Nükleer anlaşmanın İran, AB ve dünya için önemli olduğunu vurgulayan Ruhani, "Amerika’nın burada yaptığı, uluslararası çaba ve anlaşmalara aykırıdır, aynı zamanda çok taraflı sorumluluklara karşı bir tutumdur. Bu en çok Amerikalılara zarar verecektir." diye konuştu.

Ruhani, ABD’nin anlaşmadan çekilme kararının bu ülkenin çıkarlarına aykırı olduğunu söyledi.

"İran nükleer anlaşmayı ABD olmadan sürdürecek"

İran’ın nükleer anlaşmadan çekilmemek için mümkün olduğunca çaba göstereceğini kaydeden Ruhani, "ABD dışında anlaşmaya imza atan ülkeler İran’ın çıkarlarının korunması yönünde bir garanti verirlerse İran, nükleer anlaşmayı ABD olmadan sürdürecektir.”

Ruhani, uluslararası ticaret ve ilişkileri önemli şekilde etkileyen bu anlaşmanın sürdürülmesi için diğer paydaşların güçlü bir siyasi tutum sergileyeceklerine inandığını söyledi.

Uluslararası ilişkilerin bir ülkenin tutumuna göre şekillenemeyeceğine işaret eden Ruhani, bu durumun diğer ülkelerin egemenliğine aykırı olduğunun altını çizdi.

Nükleer anlaşma

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya) ve Almanya ile İran arasında "Kapsamlı Ortak Eylem Planı" adı verilen nükleer anlaşma, 14 Temmuz 2015'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayında ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini ve İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlayacağını açıklamıştı.

Nükleer anlaşmanın diğer tarafları ve İran, anlaşmanın devam etmesi yönünde görüş bildirmişti.