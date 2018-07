17:04, 04 Temmuz 2018 Çarşamba

Mısır darbesinin beşinci yılında son durumu uzmanlara sorduk

Elif Kübra Ongun / Dunyabulteni.net

Mısır’daki askeri darbenin üzerinden beş yıl geçti. Geçen bu beş yılda Mısır’da neler oldu, seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi’nin son sağlık durumu, Mursi’nin ve İhvan yöneticilerinin daha ne kadar tutuklu kalacağı, Mısır’ın iç siyasetinde yaşananlar ve Nil nehrindeki baraj projesinden doğacak muhtemel su sıkıntısına dair merak edilen birçok soru var.

Muhammed Mursi’nin Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde Enformasyon Bakanı olarak görev alan ve şu anda gazetecilik yapan Salah Abdulmaksud, gazeteci Yusuf Özhan ve gazeteci Turan Kışlakçı Mısır’ın son beş yılına dair açıklamalarda bulundu.

Mursi’nin görevine devam etmesinin kararı onu seçen yüzde 52’lik halkındır

Müslüman Kardeşler’in önümüzdeki süreçte Mursi ile ilgili planladıkları bir şeyler olup olmadığına ve yerel kaynaklar bu konu hakkında ne dediğine dair açıklama yapan Salah Abdulmaksud;

‘’Cumhurbaşkanı Mursi’ye darbeyi tanıma karşılığında hapisten çıkarılması önerilmişti. Ancak o, yasal iktidarın devamında ısrarcı oldu. İhvan da meşru Cumhurbaşkanı Mursi’nin yasal bir şekilde görevine devam etmesini istiyor. Kanaatimce bu konuda karar sadece İhvan ve Mursi’nin değil, onu seçen yüzde 52’lik halkındır. İhvan ve darbe karşıtı siyasi güçler darbe yönetiminin sona erdirilip demokratik hayata dönülmesi hususunda muhalefetlerini sürdürüyor. Darbe hükümetine yakın kimselerle İhvan arasında dolaylı görüşmeler olmuş, askeri darbeyi tanıma karşılığında İhvan üyelerinin hapisten çıkarılması önerilmişti, ancak İhvan bu öneriyi reddetti. Bu yüzden darbe yönetimi kendisine bağlı mahkemeler aracılığıyla Mursi ve İhvan üyelerine idam, müebbet, uzun sureli mahkumiyet ve ağır para cezaları ile neticelenen birçok dava açtı. Bazı davalar ise hala sonuçlanmadı, mahkemeler devam ediyor.’’ dedi.

Darbe yönetimi Mursi’nin özgürlüğü için, darbeyi tanımasını istiyor

ABD destekli Sisi rejiminin Mursi’den yasal yollarla kurtulmaya çalıştığı konuşulan konulardan biri. Abdulmaksud bu meselenin iç yüzüyle ilgili olarak;

‘’Mısır’da gerçekleşen darbe zaten ABD ve İsrail tarafından, ordunun bazı komutanların, siyasilerin gibi yerel unsurların kullanımı ve BAE gibi bazı bölge ülkelerinin yardımıyla planlamıştı. Bence Dr. Mursi’ye yapılan darbe, İsrail’i bölgede kalıcı kılan, Kudüs’ü İsrail’in başkenti yapan, Filistinlileri Sina’ya sürecek olan, Gazze’deki tünelleri yıkan “Yüzyılın Anlaşması”na hazırlık olarak yapılmıştı. Darbe yöneticilerinin tünelleri ve Gazze sınırındaki evleri yıkması, bu bölgenin yerleşimden arındırılması için bir hazırlık. Darbe yönetiminin Tiran ve Sanafir adalarını Suudi Arabistan’a vermesi de Suveyş Kanalını uluslararası kanala çevirip İsrail’in buradan yararlanmasını ve Mısır’ın doğrudan müdahalesini engellemeye dönüktür. Burada asıl amaç, ABD’nin dayatmasıyla Süveyş Kanalının tamamen İsrail’e açılması ve ilerde kanalı kapama ihtimalini engellemektir.

Binlerce kilometrekarelik toprağın ekonomik, siyasi, turizm projesi için Suud, Ürdün, İsrail ittifakına verilmesi de mezkur anlaşmaya bir hazırlıktı. ABD ve İsrail’in öncülüğündeki bu proje, Dr. Mursi ve yönetiminin iktidarda kalması ile akim kılacaktı. Dr. Mursi hükümetinin düşürülmesinin en önemli nedenlerinden biri budur.

Mahkemelerle Mursi’nin yönetime dönmesini engelliyorlar. Uydurma iddiayla ağır cezalar verildi, birçok mahkeme de devam ediyor. Yasal yollarla Mursi’nin hapisten çıkması çok zor. Darbe yönetimi Mursi’nin çıkması için darbenin meşruiyetini tanımasını istiyor ki bu mümkün değil. Bu durumda Dr. Mursi ancak yeni bir halk ayaklanmasıyla hapisten çıkabilir.’’ ifadelerini kullandı.



Siyasi açıdan darbeyi destekleyenler bile şu an hapiste

Darbe öncesi ve sonrası Mısır’ın siyasi, ekonomik ve sosyal yapısındaki değişimlerden bahseden Abdulmaksud;

‘’Mısır’da siyasi alanda çok büyük değişimler yaşandı. Dr. Mursi döneminde siyasi bir özgürlük vardı, bir tek siyasi mahkum yoktu, şu an 60 bin siyasi mahkum var; bir tek gazeteci hapiste değilken şu an yüzlerce gazeteci, binlerce sivil toplum kuruluşu çalışanı hapiste. Mübarek döneminde 46 adet olan hapishane sayısı 69’a ulaştı. Binlerce muhalif darbe yönetimi tarafından katledildi. Dün darbe yönetimi yeni bir kanun yayınladı. Buna göre ordu mensubu üst düzey komutanların yapıp ettiklerinin sorgulanması ve yargılanması engelleniyor. Bu komutanlara içerde bakan konumu verilirken ülke dışında da diplomatik koruma sağlıyor. Bu şekilde ülke dışında yargılanmaları da engellenmeye çalışılıyor.

Ekonomik alanda da çok büyük sorunlar var. Mursi dönemiminde bir dolar 6.70 cüneyh iken şimdi 18 cüneyhe ulaştı. 1 lt benzin 1.85 cüneyh iken şu an 6.75 cüneyh. Metro bileti 1 cüneyhti, şimdi 7 cüneyh. Tüp gaz 7cüneyhten 50 cüneyhe ulaştı. İç borç 1.4 trilyon cüneyhti, şimdi 3.6 triyon cüneyh. Dış borç, 34.5 milyar dolardan 83 milyar dolara ulaştı. Enflasyon, Mursi döneminde 10.7 iken şimdi yüzde 35. Körfez ülkelerinden alınan milyarlarca dolar ülke ekonomisini kurtarmadığı gibi bu paralarla birlikte Mısır gelirleri de darbecilere akıtıldı.

Uluslararası düzeyde de Tiran ve Sanafir adalarından ve kanalı kontrolden vazgeçmesi, Gazze halkına yönelik ambargoyu derinleştirmesi, tünelleri yıkması, sınır kapılarını kapaması gibi yüzlerce olumsuz gelişmeden bahsedilebilir.

Siyasi açıdan darbeyi destekleyenlerin bile şu an hapiste olması yeterince fikir verir sanırım. Sisi’nin gençlere yönelik propaganda sorumlusu Hazim Abdulazim, eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan ve Ahmet Şefik gibi yüzlerce darbe destekçisi hapiste.’’ açıklamasını yaptı.



2013 yılından bu yana tutuklu olan Muhammed Mursi’nin sağlık durumuna ilişkin net bilgilerin olmaması ve Mursi’nin ailesinin iddiaları hakkında da konuşan Salah Abdulmaksud;

‘’Dr. Mursi’nin sağlık durumu kötü. Tek kişilik hücrede kalıyor. Doktoru ile görüşmesi, hastanelerde tedavisi olması engelleniyor. Sadece kısıtlı imkanlara sahip hapishane hastanesiyle iktifa ediliyor. Beş yıldır aile üyeleriyle sadece iki defa görüştürüldü. Şeker hastası, ilaçlara ve özel yiyeceklere ihtiyacı var ama bunlardan men ediliyor. Düzenli olarak sağlık kontrolünden geçirilmesi gerekiyor ancak engelleniyor.’’ ifadelerini kullandı.

Dahlan’ın Mısır’ın iç siyasetine etkisi olduğuyla ilgili ortaya atılan iddialar için de konuşan Abdulmaksud;

‘’Muhammed Dahlan’ın askeri darbede önemli rolü vardı. Darbeden önce BAE veliahtı Muhammed bin Zaid’in müsteşarıydı hala da aynı görevde. Mursi döneminde bazı muhaliflere ve ordu mensuplarına BAE’nden para transferi sağladı. Seçilmiş meşru hükümetin devrilmesi için çalıştı. “Yüzyılın Anlaşması” projesinde de rolü var. Libya, Somali vb. gerilimlerin yaşandığı bazı ülkelerde BAE adına müdahalelerde bulunuyor.’’ dedi.

Su, Ortadoğu’da petrolün yerini alan ana unsur

Gazeteci Yusuf Özhan ise, İhvan bundan sonra ne yapacak, Sisi’nin karşısına çıkarabileceği bir adayının olup olmadığına dair;

‘’Meseleyi Türkiye’deki gibi düşünmeyelim. İhvan’ı bir kenara bırakıp mevcut diğer adayları ele aldığımızda bu adayların adaylıklarını özgür bir şekilde kendi iradeleriyle koyduklarına inanıyor muyuz? Bu mümkün değil çünkü darbeci bir hükümet görevde. Bunun dışında İhvan da yasaklı bir örgüt. Dolayısıyla şu şartlarda kimseyi aday gösteremez. Mesele İhvan Mursi’nin yerine aday gösteremedi demekten ziyade Sisi’nin ülkede kurmuş olduğu askeri rejimin standartlarını konuşmak gerekir. Çünkü şu an Mısır’da hakim olan şey demokratik süreçlerin tümüyle altüst olması, takım elbiseli bir askeri rejimin hükümran sürmesi ve bunların da batının onayıyla devam etmesi.

Batının onayının iki sebebi var. Birincisi, bölgesel politikalar açısından Mısır’ın hiç olmadığı kadar İsrail politikalarıyla uyumlu hareket etmeye gönüllü olması, ikincisi de Mısır’ın doğal kaynaklarının özerkleştirme statüsü adı altında Avrupalı ve Amerikalı şirketlere geniş imtiyazlar çerçevesinde sunuluyor olması. Bu ikisini hesaba kattığımızda bütün bu olanlardan sadece İhvan değil aynı zamanda gençlik örgütleri, sendikalar, sol ve diğer sağ örgütler de etkilenmekte. Dolayısıyla sorun İhvan’ın bir aday çıkaramamasından çok daha büyük bir sorun.’’ açıklamasını yaptı.

Özhan, Nil nehrine yapılacak olan barajın ileriki dönemde muhtemel su sıkıntılarını gündeme getirebileceğine ve bunun Mısır’ın iç siyasetini etkileyeceğine dair yapılan yorumlar için;

‘’Nil, Mısır’da doğmaz. Nil Mısır’ın güneyinden doğarak Mısır’ın içerisine gelir oradan da Akdeniz’e dökülür. Mısır’ın su meselesinde yaşadığı ihtilaflar pasif durumda. Yani Nil’in suyunun Mısır’a hakkaniyet ölçüsünde verilmediği iddiasındalar halbuki bunun benzeri krizleri geçmişte Suriye’de Keban Barajı meselesinde de yaşamıştık. Evet bu çok hayati bir sorun çünkü Nil ve havzası Mısır’ı Mısır yapan en önemli özellik. Isı haritalarından nüfus dağılım popülasyonuna baktığımızda insanların neredeyse büyük bir çoğunluğunun yalnızca Nil’in çevresinde yaşadığını görüyoruz. Gelecekte bunun adına savaş çıkar mı sorusunu sormamız normal çünkü şu aşamada su, Ortadoğu’da petrolün yerini alan ana unsur olarak kabul edilmekte. Dolayısıyla bu sadece Mısır’a has değil suya pasif anlamda bağımlı olan ülkelerde yani her zaman sıcak savaş riski mevcut. Bu Mısır’da şu ana kadar yönetilebildi ama geçen 20 yıl süresince sürekli konuşulan bir konu bu.’’ ifadelerini kullandı.

Mursi’yi adım adım ölüme sürüklüyorlar

Gazeteci Turan Kışlakçı ise Mursi’nin sağlık durumunun düzelmesi halinde demokratik yollarla tekrar ülke yönetiminin başına geçebilme ihtimalinin olup olmadığıyla ilgili;

‘’Tarihin neler ortaya koyacağını bilemiyoruz tabii. Şu anda Mursi’nin sağlık durumu hakikaten çok kötü durumda zaten. Biz İhvan’ın birçok liderinin hapiste hayatını kaybettiğini biliyoruz. İhvan’ın lideri ve diğer birçok üyesi ilaçsızlıktan hayatını kaybetti. Mursi’yi de bu anlamda adım adım ölüme sürüklediler çünkü ailesinin iddialarından bir tanesi de Mursi’nin yemeklerine birtakım maddelerin katıldığıydı. Tekrar ülke yönetiminin başına gelir mi gelmez mi bilinmez tarih böyle bir şey ama Mursi’nin bunu hak ettiğini biliyoruz fakat bir geri dönüşün olabileceği de pek öngörülmüyor.’’ dedi.

Mısır’daki askeri rejimin baskıcı yönetimi sadece Müslümanları değil sol örgütleri de rahatsız ediyor. Bu her iki tarafı da etkileyen mevcut rahatsızlık yeni bir isyanın fitilini ateşler mi sorusunu da gündeme getirdi. Kışlakçı;

‘’Mısır’da komünist partiden, sol, liberal cenahtan birçok kişi (hatta bunların büyük bir kısmı da darbeye destek verip Sisi’nin yanında duranlardı) şu an Mısır’dan ayrıldı. Bir kısmı Avrupa’ya gitti, bir kısmı da Türkiye’ye geldi. Mursi’ye destek verenler Sisi’nin karşısında duruyor. Sisi’nin yanında pek kimse kalmadı, destekçisi ordu fakat ordudan da büyük bir kopuş var. Mübarek taraftarları da Sisi’nin karşısında. Ahmet Şefik, Hüsnü Mübarek döneminin önemli adamlarından biriydi. Hem orduda hem istihbaratta etkindi ama bugün göz hapsinde. Eski Savunma Bakanı şu an göz hapsinde. Bundan bir ay önce Sisi Savunma Bakanı’nı ansızın görevden alıp kendi bir yakınını Savunma Bakanı olarak görevlendirdi. Ordu içinde de büyük bir rahatsızlığın olduğu aşikar. Her an darbe olacakmış gibi bir durum söz konusu fakat Sisi’nin düşürülmesini engelleyecek faktörler var. İsrail tamamen Sisi’nin arkasında. Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmı ve ABD’ de destekçisi. Ortadoğu’da da BAE. Sisi’nin tamamen güçlendiği alanlar burası. Dolayısıyla şu an yeni bir isyana dair bir kıvılcımın ortaya çıkacağını düşünmüyorum.’’ ifadelerini kullandı.