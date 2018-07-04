Güncelleme: 09:00, 05 Temmuz 2018 Perşembe

AB'den yeşil ve gri pasaport sahiplerini üzecek haber

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Schengen Bölgesi’ne giriş çıkışların daha güvenli hale gelmesini sağlamaya çalışan Avrupa Birliği, ABD’nin yıllardır uyguladığı ve bu ülkeye girişlere elektronik onaya dayanan ESTA’nın bir benzerini devreye sokmaya hazırlanıyor.

Avrupa Parlamentosu, vizesiz geçiş hakkına sahip kişilerin artık seyahat izni uygulamasına tabi tutulacağını duyurdu.

Avrupa Parlamentosu, resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yeni sistem, şimdiye dek vizeye ihtiyaç duymadan AB'ye giriş yapan yolcuların, artık bir seyahat iznine sahip olmalarını gerektiriyor. Bu sayede sınırlarımıza varmadan önce, kimin AB'ye geldiğini öğrenebileceğiz. Detaylar için videomuzu seyredin" ifadelerine yer verildi.

Sistemle vizeye ihtiyaç duymayan kişilerin AB açısından güvenlik tehdidi oluşturmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. En geç 2021’de yürürlüğe sokulması öngörülen ETIAS, yolcular hakkında bilgi toplayacak, izleyecek ve bilgileri güncelleyecek.

ETIAS’a başvuru için 7 Euro ücret alınacak

Yolcuların ETIAS içi internet üzerinde bir belge doldurması gerekiyor. Sistem, belgede yer alan verileri kontrol ederek seyahate onay verecek ya da ilgili kişinin Schengen Bölgesi’ne girişini yasaklayacak. Başvuruya cevap dakikalar içinde alınacak. Yolcu, belgede Schengen’e ilk girişi yapacağı ülkeyi bildirmek ve girişi bu ülkeden yapmak durumunda olacak.

ETIAS’a başvuru için 7 Euro ücret alınacak. 18 yaşından küçükler ve 70 yaşından büyükler ise ücret ödemeyecek. ETIAS’tan alınan onay üç yıl geçerli olacak. ETIAS’tan onay çıkmaması durumunda Schengen’e vizesiz girme hakkı olsa da girişe izin verilmeyecek. Schengen vizesine sahip kişiler ise ETIAS’a başvurmak zorunda olmayacak.

Son dönemde bazı AB ülkeleri yeşil ve gri pasaportlar konusunda zorluk çıkarıyor. Bu pasaportlar için ek belge talep edilmesi ve gerekli görülmesi halinde girişlerin havalimanında reddedilmesi gibi durumlarla sık sık karşılaşılıyor.