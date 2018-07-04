20:21, 04 Temmuz 2018 Çarşamba

Çavuşoğlu, Stoltenberg ile telefonda görüştü





Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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