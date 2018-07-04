Hamas'tan ilginç istihbarat toplama yöntemi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Mossad, Hamas'ın telefona indirilen flört uygulamaları yoluyla İsrail Ordusu'ndan istihbarat topladığını ortaya çıkardı.
Mossad, "kalp kıran" adını verdiği operasyonla, kötü amaçlı yazılım yayan 11 kişilik bir Hamas hücresini açığa çıkardı. İsrailli yetkililer, "ulusal güvenlik ciddi tehdit altındaydı ancak büyük bir hasar yaşamadan atlattık" açıklamasında bulundu.
Operasyona ilişkin İsrail basınına yansıyan bilgilere göre, Hamas militanları sahte sosyal medya profilleri oluşturarak İsrail askerlerini, daha önce hazırladıkları uygulamaları akıllı telefonlarına yüklemeye ikna ediyor, böylece telefonlarını takip edebiliyordu.
Yaklaşık 500 İsrailli askerin, sosyal medya ve WhatsApp üzerinden şüpheli kişilerle iletişime geçtiği ve Google Play'de yer alan virüslü flört uygulamasını indirdiği belirlendi.
İsrail askerlerinin geçen ay Gazze sınırındaki gösteriler sırasında yaraladığı bir Filistinli genç şehit oldu.
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ülkenin güneyindeki Dera'da kontrol altına aldığı bölgelerdeki sivillerin güvenliğinden derin endişe duyulduğunu bildirdi.
Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda geçen ay meydana gelen ve 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği patlamalarda kayıp kişi sayısının 332 olduğu bildirildi.
İsrail istihbaratı (Mossad), Hamas'ın akıllı telefona indirilen flört uygulamaları yoluyla İsrail Ordusu'ndan bilgi topladığını ortaya çıkardı.
Batı Afrika ülkesi Gana'da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
İran’da yaz aylarında elektrik tüketiminin artması üzerine planlı olarak yapılan elektrik kesintileri vatandaşları zor durumda bırakıyor.
Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırıları nedeniyle kaçışların sürdüğünü, yılbaşından bu yana 11 bin 432 Arakanlı Müslümanın Bangladeş'e sığındığını açıkladı.
Suriye'nin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illerinde kapsamlı bir ateşkesin sağlanması için Rusya ile ateşkes müzakerelerini yürüten askeri muhalifler arasında anlaşma sağlanamadı.
Yemen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhammed Said es-Saidi, Türkiye'nin Yemen'e verdiği insani destekten övgüyle söz etti.
Avrupa Parlamentosu (AP), kişisel bilgilerin paylaşımı konusunda Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında müzakerelerin başlatılabilmesi için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile tam, geçerli ve ayrım yapmadan iş birliği şartını öne sürdü.
Seçim öncesi süreçte Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği (IBSYK) tarafından seçimlere katılmak üzere 204 parti tescil edilirken, bu 204 partiden 143’ünün içerisinde yer aldığı 27 farklı koalisyon, seçimlerde iktidarı elde etmek için yarış yapacaktır
Tartışmalı “Bağımsızlık referandumu” sonrası Irak’ta adeta siyasi olarak yalnızlaşan Kürtler de seçimlere siyasi birlikten uzak ayrı gruplar halinde girmeye hazırlanıyor.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD dışında anlaşmaya imza atan ülkelerin İran’ın çıkarlarının korunması yönünde bir garanti vermeleri halinde, nükleer anlaşmayı ABD olmadan sürdüreceklerini belirtti.
Mısır'ın halk tarafından seçilen ilk sivil Cumhurbaşkanı Mursi, kendisine yapılan darbenin beşinci yılında cezaevinde kalmaya devam ediyor. Mursi, darbecilerin zindanlarında tutsak iken, Darbeci Sisi ve batılı ülkeler arasında yeni anlaşmalar, yeni ittifaklar kuruluyor. Aralarında Mursi'nin eski bakanı Abdulmaksud'un da bulunduğu bölge uzmanları darbenin beşinci yılında gelinen noktayı Dünya Bülteni'ne değerlendirdi
40'tan fazla ülke, ABD'nin ek gümrük vergisi uygulamasına yönelik endişelerini Dünya Ticaret Örgütü'ne iletti.
Savaş, nadiren insan hakları bakımından olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Bazen çok basit terör örgütleri ile mücadele bile insan haklarının kasıtlı ya da kasıtsız bir şekilde çeşitli yollardan kısıtlanması, ihlal edilmesi veya göz ardı edilmesi ile sonuçlanabilmektedir.