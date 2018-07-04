Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
01:02, 05 Temmuz 2018 Perşembe
Ortadoğu
23:06, 04 Temmuz 2018 Çarşamba

  • Paylaş
BM Dera'da sivillerin güvenliğinden endişeli
BM Dera'da sivillerin güvenliğinden endişeli

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ülkenin güneyindeki Dera'da kontrol altına aldığı bölgelerdeki sivillerin güvenliğinden derin endişe duyulduğunu bildirdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

BM, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin Dera'da kontrol altına aldığı bölgelerdeki sivillerin güvenliğinden derin endişe duyulduğunu bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejimin ve destekçilerinin saldırılarını sürdürdüğü Dera'daki durumu takip ettiklerini söyledi.

Rejimin ele geçirdiği bölgelerdeki sivillerin durumuna dikkati çeken Throssell, "Dera'da devam eden şiddetin bir sonucu olarak sivillerin yerinden edilmeye devam etmesinden ve buna ilave olarak hükümet güçleri ve müttefiklerinin kontrol altına aldıkları bölgelerdeki sivillerin korunmasına ilişkin endişelerimiz hala devam ediyor." dedi.

Throssell, ayrıca, terör örgütü DEAŞ kontrolünde bulunan Yermük Kampı'ndaki sivillerin durumundan da kaygı duyduklarını dile getirdi.

Rejim güçleri ve destekçisi İran, 20 Haziran'da ülkenin güneybatısındaki Dera'da askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmek için Rusya'nın hava desteğiyle askeri operasyon başlatmıştı. Saldırılarda 200'den fazla sivil ölmüştü.

Suriye'nin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı ancak ABD bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmiş ve rejim güçlerinin saldırıları karşısında yardımda bulunmamıştı.



İlgili Konular Birleşmiş Milletler Beşşar Esed Dera Suriye
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
İsrail askerlerinin yaraladığı 16 yaşındaki genç şehit oldu
İsrail askerlerinin yaraladığı 16 yaşındaki genç şehit oldu

İsrail askerlerinin geçen ay Gazze sınırındaki gösteriler sırasında yaraladığı bir Filistinli genç şehit oldu.
BM Dera'da sivillerin güvenliğinden endişeli
BM Dera'da sivillerin güvenliğinden endişeli

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ülkenin güneyindeki Dera'da kontrol altına aldığı bölgelerdeki sivillerin güvenliğinden derin endişe duyulduğunu bildirdi.
Fuego Yanardağı'ndaki patlamalar nedeniyle 332 kişi kayıp
Fuego Yanardağı'ndaki patlamalar nedeniyle 332 kişi kayıp

Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda geçen ay meydana gelen ve 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği patlamalarda kayıp kişi sayısının 332 olduğu bildirildi.
Hamas'tan ilginç istihbarat toplama yöntemi
Hamas'tan ilginç istihbarat toplama yöntemi

İsrail istihbaratı (Mossad), Hamas'ın akıllı telefona indirilen flört uygulamaları yoluyla İsrail Ordusu'ndan bilgi topladığını ortaya çıkardı.
Gana'da sel sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi
Gana'da sel sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi

Batı Afrika ülkesi Gana'da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
İran da elektrik kesintileri vatandaşları zor durumda bırakıyor
İran’da elektrik kesintileri vatandaşları zor durumda bırakıyor

İran’da yaz aylarında elektrik tüketiminin artması üzerine planlı olarak yapılan elektrik kesintileri vatandaşları zor durumda bırakıyor.
2018'de 11 binden fazla Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı
2018'de 11 binden fazla Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırıları nedeniyle kaçışların sürdüğünü, yılbaşından bu yana 11 bin 432 Arakanlı Müslümanın Bangladeş'e sığındığını açıkladı.
Suriye'nin güneyinde anlaşma sağlanamadı
Suriye'nin güneyinde anlaşma sağlanamadı

Suriye'nin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illerinde kapsamlı bir ateşkesin sağlanması için Rusya ile ateşkes müzakerelerini yürüten askeri muhalifler arasında anlaşma sağlanamadı.
Yemenli bakandan Türkiye'ye teşekkür
Yemenli bakandan Türkiye'ye teşekkür

Yemen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhammed Said es-Saidi, Türkiye'nin Yemen'e verdiği insani destekten övgüyle söz etti.
AP'den Kıbrıs ile ayrım yapmadan iş birliği koşulu
AP'den Kıbrıs ile ayrım yapmadan iş birliği koşulu

Avrupa Parlamentosu (AP), kişisel bilgilerin paylaşımı konusunda Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında müzakerelerin başlatılabilmesi için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile tam, geçerli ve ayrım yapmadan iş birliği şartını öne sürdü.
Irak ta Seçim Süreci ve Şii Grupların Pozisyonu
Irak’ta Seçim Süreci ve Şii Grupların Pozisyonu

Seçim öncesi süreçte Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği (IBSYK) tarafından seçimlere katılmak üzere 204 parti tescil edilirken, bu 204 partiden 143’ünün içerisinde yer aldığı 27 farklı koalisyon, seçimlerde iktidarı elde etmek için yarış yapacaktır
Irak Seçimleri Yeni İttifaklar Değişen Dengeler
Irak Seçimleri Yeni İttifaklar Değişen Dengeler

Tartışmalı “Bağımsızlık referandumu” sonrası Irak’ta adeta siyasi olarak yalnızlaşan Kürtler de seçimlere siyasi birlikten uzak ayrı gruplar halinde girmeye hazırlanıyor.
İran nükleer anlaşmayı ABD olmadan sürdürecek'
'İran nükleer anlaşmayı ABD olmadan sürdürecek'

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD dışında anlaşmaya imza atan ülkelerin İran’ın çıkarlarının korunması yönünde bir garanti vermeleri halinde, nükleer anlaşmayı ABD olmadan sürdüreceklerini belirtti.
Mısır darbesinin beşinci yılında son durumu uzmanlara sorduk
Mısır darbesinin beşinci yılında son durumu uzmanlara sorduk

Mısır'ın halk tarafından seçilen ilk sivil Cumhurbaşkanı Mursi, kendisine yapılan darbenin beşinci yılında cezaevinde kalmaya devam ediyor. Mursi, darbecilerin zindanlarında tutsak iken, Darbeci Sisi ve batılı ülkeler arasında yeni anlaşmalar, yeni ittifaklar kuruluyor. Aralarında Mursi'nin eski bakanı Abdulmaksud'un da bulunduğu bölge uzmanları darbenin beşinci yılında gelinen noktayı Dünya Bülteni'ne değerlendirdi
40'tan fazla ülke ABD endişelerini WTO'ya taşıdı
40'tan fazla ülke ABD endişelerini WTO'ya taşıdı

40'tan fazla ülke, ABD'nin ek gümrük vergisi uygulamasına yönelik endişelerini Dünya Ticaret Örgütü'ne iletti.
Suriye deki Güvenlik Sorunu ve Terörle Mücadelede Sivil Kayıplar Meselesi
Suriye’deki Güvenlik Sorunu ve Terörle Mücadelede Sivil Kayıplar Meselesi

Savaş, nadiren insan hakları bakımından olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Bazen çok basit terör örgütleri ile mücadele bile insan haklarının kasıtlı ya da kasıtsız bir şekilde çeşitli yollardan kısıtlanması, ihlal edilmesi veya göz ardı edilmesi ile sonuçlanabilmektedir.

Haberler

Suriye'nin güneyinde anlaşma sağlanamadı
Suriye'nin güneyinde anlaşma sağlanamadı

Esed öldüremediği Suriyelileri ülkeye geri çağırdı
Esed öldüremediği Suriyelileri ülkeye geri çağırdı

'Bağdadi'nin oğlu öldürüldü' iddiası
Bağdadi'nin oğlu öldürüldü' iddiası

Esed rejiminin Dera'ya saldırılarına AB'den tepki
Esed rejiminin Dera'ya saldırılarına AB'den tepki

BMGK perşembe günü Suriye için toplanacak
BMGK perşembe günü Suriye için toplanacak

İran'ın üst düzey İsraillileri hedef alabileceği iddiası
İran'ın üst düzey İsraillileri hedef alabileceği iddiası

Dera'dan Ürdün'e göç edenlerin sayısı tahminlerin çok üzerinde
Dera'dan Ürdün'e göç edenlerin sayısı tahminlerin çok üzerinde

Münbiçliler Türk askerinin yolunu gözlüyor
Münbiçliler Türk askerinin yolunu gözlüyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Ramazan 2018
Tarih Dosyası

Aile
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Türkiye ve Dünya gündemi
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 