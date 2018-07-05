07:16, 05 Temmuz 2018 Perşembe

Mursi'nin terör listesine alınması kararına 'göstermelik' iptal

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır'da Yargıtay, darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile eski milli futbolcu Muhammed Ebu Terike'nin "terör listesine" alınmalarıyla ilgili mahkeme kararının yeniden görülmesine hükmetti.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre Mısır Yargıtayı, Muhammed Mursi ile eski milli futbolcu Muhammed Ebu Terike'nin de aralarında olduğu bin 500'den fazla kişinin "terör listesine" alınmasıyla ilgili mahkeme kararına yapılan itirazı kabul etti.

İtirazı değerlendiren Yargıtay, ilk mahkemenin kararını iptal ederek, davanın Kahire Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmesine hükmetti.

YARGITAY KARARINA RAĞMEN MURSİ'NİN ADI "TERÖR LİSTESİNDE"

Mısır'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve eski milli futbolcu Muhammed Ebu Terike'nin avukatları, müvekkillerinin isimlerinin, Yargıtay'ın dünkü kararına rağmen terör listesinde kalmaya devam edeceğini açıkladı.

MAHKEME GEÇEN NİSAN'DA İKİNCİ KEZ "TERÖR LİSTESİNE" ALDI

Mursi'nin avukatı Abdulmunim Abdulmaksud, yaptığı açıklamada, Kahire Ceza Mahkemesi'nin, bin 538 kişinin ismini geçen nisan ayının sonlarında ikinci kez "terör listesine" aldığını belirtti.

Her kararın diğerinden bağımsız olduğunu ifade eden Abdulmaksud, ceza mahkemesinin ikinci kararına mayıs ayı sonlarında itiraz ettiklerini, ancak Yargıtay'ın bu itirazı ne zaman değerlendireceği yönünde bir karar vermediğini belirtti.

Ebu Terike'nin avukatı Muhammed Osman da ceza mahkemesinin geçen nisan ayının sonlarında aldığı ikinci karar nedeniyle Yargıtay'ın dün açıkladığı hükmün müvekkilinin durumunu değiştirmeyeceğini ifade etti.

YARGITAY'IN DÜNKÜ KARARI

Mısır Yargıtayı dün, darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi ile eski milli futbolcu Ebu Terike'nin "terör listesine" alınmalarıyla ilgili mahkeme kararının yeniden görülmesine hükmetmişti.

Kahire Ceza Mahkemesi, geçen yıl Muhammed Mursi ve Muhammed Ebu Terike'nin de aralarında bulunduğu bin 538 kişinin "terör listesine" alınmasına karar vermiş, sanıklar ise karara itiraz etmişti.

Mısır makamları, söz konusu kişileri "terör örgütü" ilan edilen "Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) üye olmak, finansal destek vermek ve darbe karşıtı gösterileri finanse etmek" gibi çeşitli iddialarla suçluyor.

Mısır'da Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından İhvan, Aralık 2013'te terör örgütü ilan edilmişti.