İsrail depremle sarsıldı

Yediot Ahronot gazetesinin internet sayfasında yer alan habere göre, merkezi Taberiye Gölü yakınları olan 4,5 büyüklüğündeki depremde can ya da mal kaybı yaşanmadı.
Depremin İsrail kuzeyi ile orta kesimlerinde hissedildiği ve halk arasında paniğe neden olduğu kaydedildi.
İsrail'de dün sabah saatlerinde de 4,1 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.
İtalya'da iki sivil toplum kuruluşu, 2015’te Bodrum sahilinde üzerinde kırmızı tişörtüyle cansız halde bulunan Aylan Kurdi ve Libya kıyılarında yaşanan kazada hayatını kaybeden 3 kırmızı tişörtlü çocuktan esinlenerekten “İnsanlık için Kırmızı bir Tişört Giy” adıyla bir kampanya düzenledi.
Malezya'da 1MDB soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve dün hakim karşısına çıkan eski Başbakan Rezak, ilk duruşmanın ardından basına yaptığı açıklamada, "Bu mahkeme süreci, tüm suçlama ve iftiralardan temizlenmem için çok iyi bir şans." ifadesini kullandı.
Devam eden çatışmalar nedeniyle Yemen'in Hudeyde kentinden göç edenlerin sayısının 121 bini geçtiği bildirildi
AB, İsrail'in işgal birimi politikasının uluslararası hukuka aykırı olduğu konusunda uyararak, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Han el-Ahmer'de bedevilere ait ev ve ağılları yıkma kararından vazgeçmesi çağrısında bulundu.
İsrail'in Taberiye Gölü yakınlarında meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin, ülkenin kuzeyi ile orta kesimlerinde hissedildiği ve halk arasında paniğe neden olduğu bildirildi.
Mısır Yargıtayı, darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin de aralarında olduğu bin 500'den fazla kişinin "terör listesine" alınmasıyla ilgili mahkeme kararını iptal etti. Ancak Kahire Ceza Mahkemesi'nin, bin 538 kişinin ismini geçen nisan ayının sonlarında ikinci kez "terör listesine" alması nedeniyle Mursi'nin isminin listede kalmaya devam edeceği açıklandı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesi üzerinden Batı Avrupa'ya ulaşan sığınmacıları geri kabul etmeyeceklerini ama söz konusu sığınmacıların Yunanistan'a geri taşınması için yardıma hazır olduklarını söyledi.
İsrail askerlerinin geçen ay Gazze sınırındaki gösteriler sırasında yaraladığı bir Filistinli genç şehit oldu.
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ülkenin güneyindeki Dera'da kontrol altına aldığı bölgelerdeki sivillerin güvenliğinden derin endişe duyulduğunu bildirdi.
Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda geçen ay meydana gelen ve 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği patlamalarda kayıp kişi sayısının 332 olduğu bildirildi.
İsrail istihbaratı (Mossad), Hamas'ın akıllı telefona indirilen flört uygulamaları yoluyla İsrail Ordusu'ndan bilgi topladığını ortaya çıkardı.
Batı Afrika ülkesi Gana'da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
İran’da yaz aylarında elektrik tüketiminin artması üzerine planlı olarak yapılan elektrik kesintileri vatandaşları zor durumda bırakıyor.
Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırıları nedeniyle kaçışların sürdüğünü, yılbaşından bu yana 11 bin 432 Arakanlı Müslümanın Bangladeş'e sığındığını açıkladı.
Suriye'nin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illerinde kapsamlı bir ateşkesin sağlanması için Rusya ile ateşkes müzakerelerini yürüten askeri muhalifler arasında anlaşma sağlanamadı.
Yemen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhammed Said es-Saidi, Türkiye'nin Yemen'e verdiği insani destekten övgüyle söz etti.