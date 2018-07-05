07:37, 05 Temmuz 2018 Perşembe

Diyanet'te '15 Temmuz' hazırlıkları

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, FETÖ darbe girişiminin yıldönümünün yaklaştığı şu günlerde, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla ülke genelinde düzenlenecek programlara ilişkin genelge yayımlandı.

15 Temmuz ruhunun millet nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesi önemli

Diyanet İşleri Başkanlığınca il ve ilçe müftülüklerine gönderilen genelgede, 15 Temmuz ruhunun çocuklar ve milletin nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesinin büyük önem arz ettiği ifade edildi.

Başkanlığın öncülüğünde milletin katılımıyla “Şehitlerimiz İçin Kur’an Okuyoruz” kampanyasının başlatıldığı ve 15 Temmuz’a kadar bütün cami ve Kur’an kurslarında Kur’an-ı Kerim’in en az bir kez hatim edileceği bildirildi.

Genelgede yer alan programa göre, 13 Temmuz Cuma günü cuma namazı öncesinde merkez camilerde, şehitlerin ruhları için “Kur’an-ı Kerim Ziyafeti” programları yapılacak. Ayrıca diğer cami ve mescitlerde ise şehitlerin ruhlarına ithafen Kur’an-ı Kerim okunacak.

“15 Temmuz” konulu cuma hutbesi

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan “15 Temmuz” konulu cuma hutbesi de Türkiye genelindeki camilerde ve mescitlerde irad edilecek. Ayrıca turistlerin ziyaret ettiği camilerde ve Arap nüfusun yoğun olduğu bölgelerde cuma hutbesinin İngilizce, Almanca ve Arapçasının okutulması sağlanacak.

Halka yönelik konferanslar düzenlenecek

Yaz Kur’an kursu öğretici, öğrenci ve velilerinin katılımıyla vatan sevgisi, milli birlik ve beraberlik konulu “Şehitlerimizi Anma Özel Programı” düzenlenecek.

Ceza infaz kurumları ve geçici barınma merkezlerinde, kapsamı müftülüklerce belirlenmek üzere “15 Temmuz’da Ne Oldu?” başlıklı konferanslar gerçekleştirilecek.

Mülki amirlerin başkanlığında halkın katılımıyla icra edilecek toplantılarda müftüler, şehitlerin ruhu için dua edecek.

90 bin camide sela

Darbe girişiminin gerçekleştirildiği gece saat 00.13’te Türkiye genelinde 90 bin camide eş zamanlı olarak bir defa sela okunacak. Ayrıca camiler sabah namazına kadar açık kalacak, minarelerin ışıkları yanacak.

Öte yandan, 9-15 Temmuz’da müftülerin başkanlığındaki heyetlerce şehitlikler, şehit yakınları ve gaziler ziyaret edilecek. Belirlenen 41 ilde görevlendirilen ekiplerce “Dini İstismar Eden Terör Örgütleri ile Mücadele Semineri” çerçevesinde programlar icra edilecek.