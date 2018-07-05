YSK'nın kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.
YSK'nın 952 sayılı kararına göre, yurt içinde cumhurbaşkanı seçiminde 56 milyon 322 bin 632 kayıtlı seçmenin 49 milyon 671 bin 344'ü oy kullandı. Oyların, 48 milyon 562 bin 84'ü geçerli, 1 milyon 109 bin 260'ü geçersiz sayıldı. Seçimler, yüzde 88,19 katılım ile gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt içinde 25 milyon 436 bin 238, yurt dışında 807 bin 974, gümrük kapılarında 86 bin 611 olmak üzere toplam oyların 26 milyon 330 bin 823'ünü (yüzde 52,59) alarak Cumhurbaşkanı seçildi.
Diğer adaylardan Muharrem İnce yurt içinde 14 milyon 951 bin 788, yurt dışında 328 bin 934, gümrüklerde 59 bin 599 oy alarak toplam 15 milyon 340 bin 321 (yüzde 30,64) oya ulaştı.
Meral Akşener yurt içinde 3 milyon 603 bin 858, yurt dışında 36 bin 896, gümrüklerde 8 bin 276 olmak üzere toplam 3 milyon 649 bin 30 (yüzde 7,29), Selahattin Demirtaş yurt içinde 4 milyon 39 bin 390, yurt dışında 157 bin 111, gümrüklerde 9 bin 293 olmak üzere toplam 4 milyon 205 bin 794 (yüzde 8,40), Temel Karamollaoğlu yurt içinde 434 bin 882, yurt dışında 7 bin 730, gümrüklerde bin 92 olmak üzere 443 bin 704 (yüzde 0,89) ve Doğu Perinçek yurt içinde 95 bin 928, yurt dışında 2 bin 573, gümrüklerde 454 olmak üzere 98 bin 955 (yüzde 0,20) oy aldı.
YSK'nin kararında Erdoğan'ın mal bildirimi de yer aldı.
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YSK'nın, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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