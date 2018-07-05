07:58, 05 Temmuz 2018 Perşembe

AB'den İsrail'e 'işgal birimi' tepkisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

AB Komisyonu Sözcülüğünce, Han el-Ahmer'de bedevilere ait ev ve ağılların yıkılması kararı ile ilgili yapılan açıklamada, "İsrail'in yıkımları ve aynı bölgede yeni işgal birimleri inşa etme planları iki devletli çözüm ve kalıcı barışa yönelik tehditleri artırıyor." denildi.

İsrail'in işgal birimi politikasının uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "AB, İsrail'in bu kararlarını geri çekmesini ve uluslararası hukuk bağlamında tüm yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Doğu Kudüs'teki Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalan kısmında bulunan Han el-Ahmer ve Ebu Nevvar bedevi topluluklarına giden yolları dün sabahtan itibaren kapatan İsrail askerleri, Ebu Nevvar'daki 40 ev ve ağılı yıkmıştı.

Han el-Ahmer'de bedevilere ait ev ve ağılları yıkmaya gelen ekiplere tepki gösteren Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri, birçok Filistinliyi darbederken bazılarını da gözaltına almıştı.

İsrail'in "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklar

Söz konusu bölgede, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen kişiler yaşıyor.

Han el-Ahmar, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.