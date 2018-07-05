Akdamar Adası'nın içme suyu hasreti sona eriyor

Van'ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'na göl altından içme suyu isale hattı çekilmesi çalışmaları resmen başladı.
Projeyi yürütecek firma ile Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) arasında Akdamar Adası'nda imza töreni düzenlendi.
Törende konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, planladıkları projeleri bir bir hayata geçirdiklerini anlattı.
Akdamar Adası ve buradaki kilisenin Van'ın marka değerleri arasında yer aldığını dile getiren Zorluoğlu, şöyle devam etti:
"Geçtiğimiz yıl Akdamar Adası'nı 120 bin kişi ziyaret etti. Bu yıl, geçen yıldan fazla bir ziyaretçi oldu. Tahminlerimiz yıl sonuna kadar 150 bin ziyaretçinin olması yönündedir. Adanın en önemli ihtiyacı olan tatlı su ihtiyacını karşılamak üzere projemizi hazırladık, ihalesini yaptık. Bugün de yüklenici firmayla sözleşmemizi imzaladık. Projenin maliyeti yaklaşık 5 milyon lira. Bu projeyle 4 bin metresi Van Gölü'nün altında olmak üzere yaklaşık 33 bin metre boru hattı döşeyerek Akdamar Adası'na su getireceğiz. Projenin tamamlanmasıyla inşallah güzide turizm merkezi Akdamar Adası sadece bahar aylarında değil, yıl boyunca yeşilliğini muhafaza edecektir. Bu yıl içerisinde projeyi tamamlamayı düşünüyoruz."
Konuşmaların ardından VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve yüklenici firma yetkileri sözleşme imzaladı.
Van'ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'na içme suyu isale hattı çekilmesi çalışmalarına başlandı.Projenin bu yıl içerisinde tamamlanmsı bekleniyor.
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