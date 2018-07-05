08:46, 05 Temmuz 2018 Perşembe

'İnsanlık için Kırmızı bir Tişört Giy' çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İtalya'da ibera ve Gruppo Abele isimli iki sivil toplum kuruluşu, “İnsanlık için Kırmızı bir Tişört Giy” adıyla bir kampanya başlattı.

7 Temmuz’da herkesi kırmızı tişört gitmeye davet eden STK’lar, 2015’te Bodrum sahilinde üzerinde kırmızı tişörtüyle cansız halde bulunan Aylan Kurdi (4) ve Libya kıyılarında yaşanan kazada hayatını kaybeden 3 kırmızı tişörtlü çocuktan esinlendi.

"Bu kanayan insanlık yarasına dur demek gerekiyor"

STK kurucularından Luigi Ciotti, yaptığı açıklamada, “Bu insanlık dramı karşısında, çocuklar ölürken, Avrupa onların siyasi açıdan onurunu korumak için hiçbir şey yapmıyor. Bu kanayan insanlık yarasına dur demek gerekiyor. Modern Avrupa özgürlük, eşitlik ve kardeşlik demektir. Bu nedenle, bir gün duralım ve Cumartesi günü, 7 Temmuz’da, hepimiz kırmızı tişört giyelim. Tıpkı ölen çocuklar gibi” dedi.

Yabancı Basın Derneği’nin ilk Türk başkanından da destek

Çağrıya İtalya’da birçok sivil toplum kuruluşundan da destek geliken, İtalya’nın başkenti Roma’da 1912’den beri faaliyet gösteren Yabancı Basın Derneği’nin ilk Türk başkanı olan Esma Çakır da Cumartesi günü kırmızı tişört giyerek, destek vereceğini söyledi.