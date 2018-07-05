Erdoğan'dan katledilen minik Leyla için talimat

Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın birinci günü kaybolan ve kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ailesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı.
Cumhurbaşkanı ile yaptıkları görüşmeyi anlatan baba Nihat Aydemir, "Tüm bakanlar aradı. Cumhurbaşkanımız aradı. 'Kardeşim sen hiç merak etme ne gerekiyorsa yapılacak. Ben takipçisiyim. Allah'ın izniyle bulacağız failleri. Herkese gerekli talimatlar verildi' dedi. Bizim umudumuz var. Allah'ın izniyle o cani bulunacak. Cumhurbaşkanı söz verdi, ona güveniyoruz" dedi.
Veda ziyaretleri kapsamında Anadolu Ajansı'nı ziyaret eden Başbakan Yıldırım, "Yarın son bir KHK daha yayınlayacağız ve orada terörle mücadelenin OHAL kalktığı zaman zaafa uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler de yer alacak." ifadesini kullandı.
Afrin'de, ÖSO polisleri, dağlık alandan şehir merkezine sızmaya çalışan ve bombalı eyleme hazırlanan iki PKK'lı teröristi yakaladı.
Konya merkezli 31 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aralarında Adil Öksüz'ün bacanağı Tetik'in de aralarında bulunduğu zanlılardan 17'si tutuklandı. Tetik, daha önce de tutuklanmış, 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 100 sanık hakkında açılan davanın 3 Nisan 2018'de görülen 4. duruşmasında tahliye edilmişti.
25 yıl önce bugün yaşanan Başbağlar katliamında kimlerin parmağı olduğu bugün hala belirsizliğini korurken köyün dernek başkanı olayların yaşandığı gün ABD'nin kurduğu Çekiç Güç helikopterinin köyün üzerinde dolaştığını söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'da kaçırıldıktan sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in babası Nihat Aydemir'i arayarak 'Kardeşim sen hiç merak etme ne gerekiyorsa yapılacak. Ben takipçisiyim. Allah'ın izniyle bulacağız failleri. Herkese gerekli talimatlar verildi' dedi.
Van'ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'na içme suyu isale hattı çekilmesi çalışmalarına başlandı.Projenin bu yıl içerisinde tamamlanmsı bekleniyor.
YSK'nın, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, iki yıl önce meydana gelen FETÖ darbe girişiminin yıldönümünün yaklaştığı şu günlerde, 15 Temmuz'daki direniş ruhunun çocuklar ve milletin nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesi nedeniyle programlar düzenleyecek.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, Ukrayna ile Türkiye arasında savunma sanayisinde iş birliğine yönelik önemli anlaşmalar imzalandığını bildirdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Siirt’in Pervari ilçesi Güleçler köyünde 3 gün önce bahçeye ot toplamaya giden ancak kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Mehmet Salih Oral bulundu.
YSK'nın açıkladığı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,59 oy oldı.
Adalet Bakanı Gül, cinsel istismara ilişkin düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konuda en ağır cezayı getirecek düzenlemeyi hep beraber yapacağız." dedi.
Almanya’da mülteci statüsü elde etmek için başvuruda bulunan Türkiyelilerin, ilk başvuruda kabul edilmesinde rekor artış olduğu tespit edildi.
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, ‘millet ittifakı’ için, “Seçim hilelerine karşı, oyların yabana gitmemesi için bir seçim işbirliği ittifakı kurmuştuk. Seçimlerin sona ermesiyle birlikte bu seçim işbirliği ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır” ifadesini kullandı.
Bugün, ismi Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle sıklıkla gündeme gelen ve Osmanlı Devleti’nin topraklarının İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusyası tarafından nasıl paylaşılacağını öngören 16 Mayıs 1916 tarihli (gizli) Sykes-Picot Anlaşması, bugünkü Suriye’nin tamamını Fransız idaresine ve Fransız nüfuz bölgesine bırakmıştır.