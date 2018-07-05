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Erdoğan'dan katledilen minik Leyla için talimat
Erdoğan'dan katledilen minik Leyla için talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'da kaçırıldıktan sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in babası Nihat Aydemir'i arayarak 'Kardeşim sen hiç merak etme ne gerekiyorsa yapılacak. Ben takipçisiyim. Allah'ın izniyle bulacağız failleri. Herkese gerekli talimatlar verildi' dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın birinci günü kaybolan ve kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ailesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı.

"NE GEREKİYORSA YAPILACAK"

Cumhurbaşkanı ile yaptıkları görüşmeyi anlatan baba Nihat Aydemir, "Tüm bakanlar aradı. Cumhurbaşkanımız aradı. 'Kardeşim sen hiç merak etme ne gerekiyorsa yapılacak. Ben takipçisiyim. Allah'ın izniyle bulacağız failleri. Herkese gerekli talimatlar verildi' dedi. Bizim umudumuz var. Allah'ın izniyle o cani bulunacak. Cumhurbaşkanı söz verdi, ona güveniyoruz" dedi.



İlgili Konular Leyla Erdoğan Leyla Aydemir
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