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09:04, 05 Temmuz 2018 PerÅŸembe

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Ãœniversite kontenjanlarÄ±nda azalma
Ãœniversite kontenjanlarÄ±nda azalma
Foto: ArÅŸiv

Ãœniversitelerde cazibesini yitiren bÃ¶lÃ¼mlerin kontenjanlarÄ± bÃ¼yÃ¼k oranda azaldÄ±. 2018â€™de en dikkat Ã§eken kÃ¼Ã§Ã¼lmelerden biri, iktisat ve iÅŸletmede ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–SYMâ€™nin Ã¶nbilgi vermek iÃ§in yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± program ve kontenjan kÄ±lavuzuna gÃ¶re bu yÄ±l aÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim ve uzaktan Ã¶ÄŸretim dahil toplam 1 milyon 43 bin 177 kontenjan adaylarÄ± bekliyor. GeÃ§en yÄ±la gÃ¶re lisansta 6 bin, Ã¶nlisansta ise 60 binlik bir azalma var. KontenjanÄ±nÄ± en Ã§ok â€˜uluslararasÄ± ticaret ve finansâ€™ arttÄ±rdÄ±. GÃ¶zde alanlardan iÅŸletme ve iktisat ise yÃ¼zde 20â€™den fazla kÃ¼Ã§Ã¼ldÃ¼.

Ã–SYMâ€™nin â€˜YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ± (YKS) YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim ProgramlarÄ± ve KontenjanlarÄ± KÄ±lavuzuâ€™nu 3 Temmuzâ€™da Ã¶nbilgi vermek iÃ§in yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lÃ¼mlerin kontenjanlarÄ± da aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± belli oldu. Bu yÄ±l devlet ve vakÄ±f Ã¼niversitelerinde Ã¶nlisans, lisans, aÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim ve uzaktan Ã¶ÄŸretim de dahil toplam kontenjan, 1 milyon 43 bin 177â€™yi buldu. GeÃ§en yÄ±la gÃ¶re lisansta yaklaÅŸÄ±k 6 bin, Ã¶nlisansta ise 60 bin kontenjan azaldÄ±.Â 

Ä°ktiasat ve iÅŸletmede daralma yÃ¼zde 25'i buldu

Bu yÄ±l ilk kez uygulanan YKSâ€™nin ardÄ±ndan en Ã§ok tercih edilen programlarÄ±n kontenjanÄ±nda geÃ§en yÄ±la gÃ¶re deÄŸiÅŸiklikler oldu. Cazibesini yitiren bÃ¶lÃ¼mlerin kontenjanlarÄ± bÃ¼yÃ¼k oranda azaldÄ±. 2018â€™de en dikkat Ã§eken kÃ¼Ã§Ã¼lmelerden biri, iktisat ve iÅŸletmede ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ä°ki bÃ¶lÃ¼mde daralma ortalama yÃ¼zde 25â€™i buldu. Ä°ÅŸletme, iktisat, siyaset bilimi ve kamu yÃ¶netimi Ã¶ÄŸrencilerini ilk yÄ±l ortak derslerle ilgili bÃ¶lÃ¼mlere hazÄ±rlamayÄ± hedefleyen â€˜EÅŸit AÄŸÄ±rlÄ±klÄ± Programlarâ€™ ise; yÃ¼zde 79.4 ile en Ã§ok daralan bÃ¶lÃ¼m oldu. GeÃ§en yÄ±l 452 olan kontenjan, 2018â€™de 93â€™e geriledi. Onu, yÃ¼zde 71.1 ile bilgisayar ve Ã¶ÄŸretim teknolojileri Ã¶ÄŸretmenliÄŸi; yÃ¼zde 66.7 ile bilgisayar-enformatik ile psikolojik danÄ±ÅŸmanlÄ±k ve rehberlik Ã¶ÄŸretmenliÄŸi izledi.



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Ãœniversite kontenjanlarÄ±nda azalma
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Ãœniversitelerde cazibesini yitiren bÃ¶lÃ¼mlerin kontenjanlarÄ± bÃ¼yÃ¼k oranda azaldÄ±. 2018â€™de en dikkat Ã§eken kÃ¼Ã§Ã¼lmelerden biri, iktisat ve iÅŸletmede ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
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