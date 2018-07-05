Ã–SYMâ€™nin Ã¶nbilgi vermek iÃ§in yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± program ve kontenjan kÄ±lavuzuna gÃ¶re bu yÄ±l aÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim ve uzaktan Ã¶ÄŸretim dahil toplam 1 milyon 43 bin 177 kontenjan adaylarÄ± bekliyor. GeÃ§en yÄ±la gÃ¶re lisansta 6 bin, Ã¶nlisansta ise 60 binlik bir azalma var. KontenjanÄ±nÄ± en Ã§ok â€˜uluslararasÄ± ticaret ve finansâ€™ arttÄ±rdÄ±. GÃ¶zde alanlardan iÅŸletme ve iktisat ise yÃ¼zde 20â€™den fazla kÃ¼Ã§Ã¼ldÃ¼.
Ã–SYMâ€™nin â€˜YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ± (YKS) YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim ProgramlarÄ± ve KontenjanlarÄ± KÄ±lavuzuâ€™nu 3 Temmuzâ€™da Ã¶nbilgi vermek iÃ§in yayÄ±nlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lÃ¼mlerin kontenjanlarÄ± da aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± belli oldu. Bu yÄ±l devlet ve vakÄ±f Ã¼niversitelerinde Ã¶nlisans, lisans, aÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim ve uzaktan Ã¶ÄŸretim de dahil toplam kontenjan, 1 milyon 43 bin 177â€™yi buldu. GeÃ§en yÄ±la gÃ¶re lisansta yaklaÅŸÄ±k 6 bin, Ã¶nlisansta ise 60 bin kontenjan azaldÄ±.Â
Bu yÄ±l ilk kez uygulanan YKSâ€™nin ardÄ±ndan en Ã§ok tercih edilen programlarÄ±n kontenjanÄ±nda geÃ§en yÄ±la gÃ¶re deÄŸiÅŸiklikler oldu. Cazibesini yitiren bÃ¶lÃ¼mlerin kontenjanlarÄ± bÃ¼yÃ¼k oranda azaldÄ±. 2018â€™de en dikkat Ã§eken kÃ¼Ã§Ã¼lmelerden biri, iktisat ve iÅŸletmede ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ä°ki bÃ¶lÃ¼mde daralma ortalama yÃ¼zde 25â€™i buldu. Ä°ÅŸletme, iktisat, siyaset bilimi ve kamu yÃ¶netimi Ã¶ÄŸrencilerini ilk yÄ±l ortak derslerle ilgili bÃ¶lÃ¼mlere hazÄ±rlamayÄ± hedefleyen â€˜EÅŸit AÄŸÄ±rlÄ±klÄ± Programlarâ€™ ise; yÃ¼zde 79.4 ile en Ã§ok daralan bÃ¶lÃ¼m oldu. GeÃ§en yÄ±l 452 olan kontenjan, 2018â€™de 93â€™e geriledi. Onu, yÃ¼zde 71.1 ile bilgisayar ve Ã¶ÄŸretim teknolojileri Ã¶ÄŸretmenliÄŸi; yÃ¼zde 66.7 ile bilgisayar-enformatik ile psikolojik danÄ±ÅŸmanlÄ±k ve rehberlik Ã¶ÄŸretmenliÄŸi izledi.
Ãœlkenin gÃ¼ndemine oturan toplumun her kesiminden insanlarÄ± Ã¼zen pedofili ve Ã§ocuk cinayetleri olaylarÄ± medyada geniÅŸ yankÄ± bulurken Ã§ocuk sosyolojisi ve beden mahremiyeti Ã¼zerine bilinÃ§lenmek iÃ§in yapÄ±lmasÄ± gerekenler de gÃ¼ndemdeki yerini almaya baÅŸladÄ±
Ãœniversitelerde cazibesini yitiren bÃ¶lÃ¼mlerin kontenjanlarÄ± bÃ¼yÃ¼k oranda azaldÄ±. 2018â€™de en dikkat Ã§eken kÃ¼Ã§Ã¼lmelerden biri, iktisat ve iÅŸletmede ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Ã–SYM, resmi internet sitesinden YKS tercih kÄ±lavuzunu yayÄ±mlandÄ±.
Ãœniversite adaylarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te baÅŸladÄ±.
BeÅŸ yÄ±l Ã¶nce Rusya'dan gelerek TÃ¼rkiye'ye yerleÅŸen Ä°mam Hatip Lisesi Ã¶ÄŸrencisi genÃ§ kÄ±z bu yÄ±lki LGS'de TÃ¼rkiye genelinde ilk sÄ±ralara girdi
Psiko-analizle ilgilenen, annelik ve kadÄ±nlÄ±k psikolojisi Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸan R. Berin Tuncel, ''Kendine DoÄŸmak & Ä°Ã§imizdeki Anneden Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸe Yolculuk'' kitabÄ± modern anne ve Ã§ocuk iliÅŸkisi Ã¼zerinde dÃ¼ÅŸÃ¼nmek ve okumak isteyenler iÃ§in Ã¶nemli bir kaynak. Sedat Palut yazdÄ±.
Milli EÄŸitim BakanÄ± 2 Temmuz'da kontenjanlarÄ±n ilan edileceÄŸini, tercihlerin 13 Temmuz'a kadar yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirti. YÄ±lmaz, "Ã–zel okullara kesin kayÄ±t yaptÄ±ranlar bizim listemizden dÃ¼ÅŸecek. GeÃ§ici kayÄ±t yaptÄ±ranlar listemizde olacak" dedi
KYK yurtlarÄ±nda kalan Ã¶ÄŸrencilerden yazÄ±n Ã¼cret alÄ±nmamasÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼zenleme Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
Hafta sonu yapÄ±lacak olan YKSâ€™ye sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala, Ä°stanbul Bilgi Ãœniversitesi Psikoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Dr. Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi AkyÄ±l'dan, ebeveynlere ve Ã¶ÄŸrencilere Ã§ok Ã¶nemli tavsiyeler geldi.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, liselere geÃ§iÅŸ sistemine iliÅŸkin tercih ve yerleÅŸtirme kÄ±lavuzu yayÄ±mladÄ±.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 2 Haziran 2018 tarihinde gerÃ§ekleÅŸtirilen Liselere GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Liselere geÃ§iÅŸte uygulanan merkezi sÄ±navÄ±n sonuÃ§larÄ± bugÃ¼n saat 16.00'da bakanlÄ±ÄŸÄ±n internet adresinden aÃ§Ä±klanacak
Yaz dÃ¶nemi Ã§ocuklar ve genÃ§ler iÃ§in tatil olmasÄ±nÄ±n yanÄ±sÄ±ra Ã§eÅŸitli dini, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif etkinliklere dÃ¼zenli katÄ±lÄ±mlarÄ±yla dolu dolu geÃ§irebilecekleri bir dÃ¶nemi de imliyor. Peki hangi kurumlar Ã§ocuklara ve genÃ§lere yÃ¶nelik hangi faaliyetleri, kamplarÄ± dÃ¼zenliyor?
YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta SaraÃ§, DanÄ±ÅŸtayÄ±n ALES'in geÃ§erlilik sÃ¼resini 5 yÄ±la Ã§Ä±karan yÃ¶netmelik deÄŸiÅŸikliÄŸinin yÃ¼rÃ¼tmesini durdurma kararÄ± ile Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ã–SYM, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da dÃ¼zenlenecek YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ± giriÅŸ belgelerini "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden eriÅŸime aÃ§tÄ±.
YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta SaraÃ§; kodlama eÄŸitimle ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu ve farklÄ± dÃ¼zeylerde Ã¼cretsiz kodlama eÄŸitimleri verileceÄŸini mÃ¼jdeledi.