09:29, 05 Temmuz 2018 Perşembe

"ABD Çekiç Güç Başbağlar semalarında" iddiası

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Erzincan Kemaliye'ye bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te yaşanan katliamın üzerinden 25 yıl geçti. 2 Temmuz 1993'te yaşanan Sivas olaylarından üç gün sonra Başbağlar köyünde 28 kişi kurşuna dizilmiş, evlerinde bulunan Nazife Baltacı ve 13 yaşındaki oğlu İbrahim Baltacı ile Nurettin Aydın, Şakir Aydınlı ve Süleyman Orhan yakılarak katledilmişti.

ABD Çekiç Güç'ün Başbağlar'da ne işi vardı?

Sanıkları serbest bırakılan ve hiçbir sonuç alınamayan o katliama ilişkin en çarpıcı bilgi ise 25 yıl sonra o köyün dernek başkanından geldi. Başbağlar Köyü Derneği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya, katliamın yaşandığı 5 Temmuz 1993 günü OHAL kapsamında olmadığı halde Başbağlar semalarında ABD helikopterlerinin uçtuğunu söyledi. Dikkaya, soruşturmanın Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından yeniden açılması gerektiğini belirterek, "Sivas ve Başbağlar olaylarının birlikte planladığını düşünüyoruz. Alevi ve Sünni çatışması çıkartılmak istendi. Cenazelerimizin üzerine üç bildiri bırakıldı. Bildirilerde; 'Sivas ve Dersim'in intikamı alındı' ifadeleri yer aldı. 5 Temmuz 1993'te ABD'nin oluşturduğu Çekiç Güç'ün, Başbağlar semalarında ne işi vardı? Başbağlar OHAL dışında bir köy olmasına rağmen Çekiç Güç helikopteri olay günü Başbağlar semalarındaydı" diye konuştu.

Başbağlar Köyü Derneği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya daha önceki yıllarda yaptığı açıklamada da,"Kardeşim, dayım, eniştem, amca oğlum ve hala oğlumu kaybettim. Şehitlerimizin naaşlarından çıkan kurşunların balistik incelemesi yapılmadı. Tamir olabilecek evleri dahi dozerle yok ettiler. Adeta delil karartıldı. Mayıs 2014'te Sivas olayları sonuç raporu açıklandı fakat Başbağlar'dan tek kelime bahsedilmedi. Yargıtay, Başbağlar soruşturmasında birçok eksik olmasına rağmen dosyayı onayladı." demişti.

Çekiç Güç

Huzuru Temin Harekatı (İngilizce: Operation Provide Comfort) Körfez Savaşı'ndan sonra, Kuzey Irak'taki Kürtleri Saddam Hüseyin'in saldırılarından korumayı amaçlayan, Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde savaşa katılan diğer müttefik ülkelerin de dahil olduğu ve Türkiye üzerinden gerçekleştirilen askeri harekat. Bu harekatı uygulayan hava birliğinin adı olan "Poised Hammer" (Ateş etmeye hazır silahın kalkık horozu) "Çekiç Güç" adıyla Türkçeye tercüme edilmiş ve uzun yıllar Türkiye'de yaygın biçimde bu harekatı ve 1997-2003 yılları arasında bu harekatın devamı olan Kuzeyden Keşif Harekatı'nı (Operation Northern Watch) uygulayan Birleşik Görev Gücü'nün (Combined Task Force) yerine kullanılmıştır.