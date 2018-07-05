09:49, 05 Temmuz 2018 Perşembe

Kırgızlar dış borca karşılık Çin'e toprak satmayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kırgızistan Eski Dışişleri Bakanı Alikbek Jekshenkulov yaptığı açıklamada, "Dünyanın bütün ülkeleri birbirinden kredi alıyorlar. Bu bir ekonomik politikadır. Biz dış borcumuzun yüzde 50'sini tek bir devletten, yani Çin’den aldık. Ancak bu borçları geri ödeyemezsek, Çinlilerin topraklarımızı alacağını düşünenler yanılıyor. Öncelikle uluslararası ilişkiler buna izin vermeyecek ve Kırgız halkı da buna sessiz bakmayacak. Yine de, halk zaten bu konuya dikkat etmeli, hükümetin krediyi zamanında geri ödemesini talep etmelidir." dedi.

Sputnik Kırgızistan radyosu ile yaptığı röportajda çeşitli açıklamalarda bulunan eski bakan, mevcut birçok sorunun ülkenin yetkililerinin siyasi iradesine bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.



