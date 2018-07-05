Kırgızlar dış borca karşılık Çin'e toprak satmayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kırgızistan Eski Dışişleri Bakanı Alikbek Jekshenkulov yaptığı açıklamada, "Dünyanın bütün ülkeleri birbirinden kredi alıyorlar. Bu bir ekonomik politikadır. Biz dış borcumuzun yüzde 50'sini tek bir devletten, yani Çin’den aldık. Ancak bu borçları geri ödeyemezsek, Çinlilerin topraklarımızı alacağını düşünenler yanılıyor. Öncelikle uluslararası ilişkiler buna izin vermeyecek ve Kırgız halkı da buna sessiz bakmayacak. Yine de, halk zaten bu konuya dikkat etmeli, hükümetin krediyi zamanında geri ödemesini talep etmelidir." dedi.
Sputnik Kırgızistan radyosu ile yaptığı röportajda çeşitli açıklamalarda bulunan eski bakan, mevcut birçok sorunun ülkenin yetkililerinin siyasi iradesine bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.
Mart ayında başlayarak aylar boyunca konuşulan ‘Noviçok krizi’, Amesbury kentinde hafta sonunda baygın bir şekilde hastaneye kaldırılan bir kadın ile bir erkeğin Noviçok sinir gazı ile zehirlendiğinin belli olmasıyla tekrar gündeme geldi. Son olarak konuyla ilgili olarak Rusya’dan İngiltere’ye ‘budala’ yakıştırması geldi.
Kırgızistan eski dış işleri bakanı Çin'den aldıkları borçlara karşılık topraklarını satmayacaklarını söyledi
Avrupa Parlamentosu'nun duyurduğu uygulamayla artık yeşil ve gri pasaport sahiplerinin de AB'ye girerken izin alması gerekecek. Sistemle vizeye ihtiyaç duymayan kişilerin AB açısından güvenlik tehdidi oluşturmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor
İtalya'da iki sivil toplum kuruluşu, 2015’te Bodrum sahilinde üzerinde kırmızı tişörtüyle cansız halde bulunan Aylan Kurdi ve Libya kıyılarında yaşanan kazada hayatını kaybeden 3 kırmızı tişörtlü çocuktan esinlenerekten “İnsanlık için Kırmızı bir Tişört Giy” adıyla bir kampanya düzenledi.
Malezya'da 1MDB soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve dün hakim karşısına çıkan eski Başbakan Rezak, ilk duruşmanın ardından basına yaptığı açıklamada, "Bu mahkeme süreci, tüm suçlama ve iftiralardan temizlenmem için çok iyi bir şans." ifadesini kullandı.
Devam eden çatışmalar nedeniyle Yemen'in Hudeyde kentinden göç edenlerin sayısının 121 bini geçtiği bildirildi
AB, İsrail'in işgal birimi politikasının uluslararası hukuka aykırı olduğu konusunda uyararak, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Han el-Ahmer'de bedevilere ait ev ve ağılları yıkma kararından vazgeçmesi çağrısında bulundu.
İsrail'in Taberiye Gölü yakınlarında meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin, ülkenin kuzeyi ile orta kesimlerinde hissedildiği ve halk arasında paniğe neden olduğu bildirildi.
Mısır Yargıtayı, darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin de aralarında olduğu bin 500'den fazla kişinin "terör listesine" alınmasıyla ilgili mahkeme kararını iptal etti. Ancak Kahire Ceza Mahkemesi'nin, bin 538 kişinin ismini geçen nisan ayının sonlarında ikinci kez "terör listesine" alması nedeniyle Mursi'nin isminin listede kalmaya devam edeceği açıklandı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesi üzerinden Batı Avrupa'ya ulaşan sığınmacıları geri kabul etmeyeceklerini ama söz konusu sığınmacıların Yunanistan'a geri taşınması için yardıma hazır olduklarını söyledi.
İsrail askerlerinin geçen ay Gazze sınırındaki gösteriler sırasında yaraladığı bir Filistinli genç şehit oldu.
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ülkenin güneyindeki Dera'da kontrol altına aldığı bölgelerdeki sivillerin güvenliğinden derin endişe duyulduğunu bildirdi.
Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda geçen ay meydana gelen ve 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği patlamalarda kayıp kişi sayısının 332 olduğu bildirildi.
İsrail istihbaratı (Mossad), Hamas'ın akıllı telefona indirilen flört uygulamaları yoluyla İsrail Ordusu'ndan bilgi topladığını ortaya çıkardı.
Batı Afrika ülkesi Gana'da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
İran’da yaz aylarında elektrik tüketiminin artması üzerine planlı olarak yapılan elektrik kesintileri vatandaşları zor durumda bırakıyor.