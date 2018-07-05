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Adil Öksüz'ün bacanağı bir kez daha tutuklandı
Adil Öksüz'ün bacanağı bir kez daha tutuklandı

Konya merkezli 31 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aralarında Adil Öksüz'ün bacanağı Tetik'in de aralarında bulunduğu zanlılardan 17'si tutuklandı. Tetik, daha önce de tutuklanmış, 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 100 sanık hakkında açılan davanın 3 Nisan 2018'de görülen 4. duruşmasında tahliye edilmişti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Konya merkezli 31 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 49 zanlıdan, aralarında Adil Öksüz'ün bacanağının da bulunduğu 17'si tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt mensubu askeri personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen 124 şüpheliden 3'ünün daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 49 oldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 49 zanlıdan 18'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtmesi üzerine serbest savcılıkça bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan 21 zanlıdan 17'si tutuklandı

Zanlılardan 10'u ise daha önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hüküm giydiği için serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 21 zanlıdan 17'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 19 Haziran'da, FETÖ/PDY mensubu askeri personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen 124 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, zanlılardan 45'i operasyonla gözaltına alınmıştı.

Adil Öksüz'ün bacanağı da tutuklananlar arasında

Operasyon kapsamında 23 Haziran'da da örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün Sakarya'da yaşayan bacanağı Ökkeş Tetik gözaltına alınarak Konya'ya getirilmişti.

Şüpheli Ökkeş Tetik, daha önce de tutuklanmış, 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 100 sanık hakkında açılan davanın 3 Nisan 2018'de görülen 4. duruşmasında tahliye edilmişti.

 

 


İlgili Konular Ökkeş Tetik 15 Temmuz darbe girişimi
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