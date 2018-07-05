11:03, 05 Temmuz 2018 PerÅŸembe

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 05 Temmuz 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ve TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä± ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek.



(Ankara/14.00/15.00/16.00)



2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Anadolu AjansÄ± EditÃ¶r MasasÄ± Ã–zel'e konuk olacak, YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu (YSK) BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek.



(Ankara/10.00/11.00)



3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, partisinin Merkez YÃ¶netim Kurulu toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek, Ankara'nÄ±n PolatlÄ± ilÃ§esinde kaybolduktan 8 gÃ¼n sonra cesedi bulunan EylÃ¼l YaÄŸlÄ±kara'nÄ±n ailesine taziye ziyaretinde bulunacak.



(Ankara/11.00/18.00)Â





YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET



1- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, Erzincan'Ä±n Kemaliye ilÃ§esine baÄŸlÄ± BaÅŸbaÄŸlar kÃ¶yÃ¼nde 1993'te terÃ¶ristlerce katledilen 33 sivil iÃ§in dÃ¼zenlenecek anma tÃ¶renine katÄ±lacak, BaÅŸbaÄŸlar KÃ¶yÃ¼'ndeki anÄ±tÄ± ve ÅŸehitliÄŸi ziyaret edecek.



(Erzincan/11.00-14.30)Â



2- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Ã‡eltik ilÃ§esini ziyaret edecek, Yunak Ã–ÄŸretmenevi Temel Atma, 59. UluslararasÄ± AkÅŸehir Nasrettin Hoca ÅženliÄŸi GÃ¶le Maya Atma ve 59. UluslararasÄ± AkÅŸehir Nasrettin Hoca ÅženliÄŸi Resmi AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'ne katÄ±lacak.



(Konya/15.00-18.00)



3- Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli, KaradaÄŸ Savunma BakanÄ± Predrag BoÅŸkoviÃ§ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, heyetler arasÄ± toplantÄ±ya baÅŸkanlÄ±k edecek, BoÅŸkoviÃ§ ile ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.



(Podgoritsa)Â



4- MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Deniz Depboylu, parti genel merkezinde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.



(Ankara/11.00)Â





EKONOMÄ°



1- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, haftalÄ±k para ve banka istatistiklerini aÃ§Ä±klayacak.



(Ankara/14.30)





DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°



1- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ile BeÅŸÅŸar Esed rejiminin saldÄ±rÄ± ve ablukasÄ±ndaki bÃ¶lgelerde durum takip ediliyor.



(Halep/Ä°dlib/Humus)Â



GÃœNCEL



1- FETÃ– davalarÄ±



- FETÃ–'nÃ¼n, darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda komuta merkezi olarak kullandÄ±ÄŸÄ± AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ndeki eylemlere iliÅŸkin 460 kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±na 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek



(Ankara/09.30)



- Darbe giriÅŸiminde Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki eylemlere iliÅŸkin 142 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde sÃ¼recek.



(Ankara/09.30)



- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki eylemlerle ilgili, sÃ¶zde "yurtta sulh konseyi" Ã¼yelerinin de aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 224 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼lecek.



(Ankara/09.30)





SPOR



1- Basketbolda Avrupa kupalarÄ± kura Ã§ekimi



- Erkeklerde ULEB Avrupa KupasÄ±, kadÄ±nlarda ise FIBA Avrupa Ligi ve FIBA Avrupa KupasÄ±'nda 2018-2019 sezonu grup kura Ã§ekimi Ä°spanya'nÄ±n Barselona ve Almanya'nÄ±n MÃ¼nih kentlerinde yapÄ±lacak.



(Barselona/15.15/MÃ¼nih/12.00)



2- TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu ile TÃ¼rk Telekom Tivibu'nun televizyon platformundaki yeni iÅŸ birliÄŸini duyurmak iÃ§in TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu ve TÃ¼rk Telekom Ãœst YÃ¶neticisi Paul Doany'nin katÄ±lÄ±mÄ±yla Fairmont Quasar Ä°stanbul Otel'de basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlenecek.



(Ä°stanbul/11.00)Â