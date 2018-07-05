1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ve TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä± ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek.
(Ankara/14.00/15.00/16.00)
2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Anadolu AjansÄ± EditÃ¶r MasasÄ± Ã–zel'e konuk olacak, YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu (YSK) BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek.
(Ankara/10.00/11.00)
3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, partisinin Merkez YÃ¶netim Kurulu toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek, Ankara'nÄ±n PolatlÄ± ilÃ§esinde kaybolduktan 8 gÃ¼n sonra cesedi bulunan EylÃ¼l YaÄŸlÄ±kara'nÄ±n ailesine taziye ziyaretinde bulunacak.
(Ankara/11.00/18.00)Â
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, Erzincan'Ä±n Kemaliye ilÃ§esine baÄŸlÄ± BaÅŸbaÄŸlar kÃ¶yÃ¼nde 1993'te terÃ¶ristlerce katledilen 33 sivil iÃ§in dÃ¼zenlenecek anma tÃ¶renine katÄ±lacak, BaÅŸbaÄŸlar KÃ¶yÃ¼'ndeki anÄ±tÄ± ve ÅŸehitliÄŸi ziyaret edecek.
(Erzincan/11.00-14.30)Â
2- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Ã‡eltik ilÃ§esini ziyaret edecek, Yunak Ã–ÄŸretmenevi Temel Atma, 59. UluslararasÄ± AkÅŸehir Nasrettin Hoca ÅženliÄŸi GÃ¶le Maya Atma ve 59. UluslararasÄ± AkÅŸehir Nasrettin Hoca ÅženliÄŸi Resmi AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'ne katÄ±lacak.
(Konya/15.00-18.00)
3- Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli, KaradaÄŸ Savunma BakanÄ± Predrag BoÅŸkoviÃ§ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, heyetler arasÄ± toplantÄ±ya baÅŸkanlÄ±k edecek, BoÅŸkoviÃ§ ile ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
(Podgoritsa)Â
4- MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Deniz Depboylu, parti genel merkezinde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
(Ankara/11.00)Â
EKONOMÄ°
1- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, haftalÄ±k para ve banka istatistiklerini aÃ§Ä±klayacak.
(Ankara/14.30)
DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°
1- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ile BeÅŸÅŸar Esed rejiminin saldÄ±rÄ± ve ablukasÄ±ndaki bÃ¶lgelerde durum takip ediliyor.
(Halep/Ä°dlib/Humus)Â
GÃœNCEL
1- FETÃ– davalarÄ±
- FETÃ–'nÃ¼n, darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda komuta merkezi olarak kullandÄ±ÄŸÄ± AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ndeki eylemlere iliÅŸkin 460 kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±na 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek
(Ankara/09.30)
- Darbe giriÅŸiminde Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki eylemlere iliÅŸkin 142 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde sÃ¼recek.
(Ankara/09.30)
- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki eylemlerle ilgili, sÃ¶zde "yurtta sulh konseyi" Ã¼yelerinin de aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 224 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼lecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Basketbolda Avrupa kupalarÄ± kura Ã§ekimi
- Erkeklerde ULEB Avrupa KupasÄ±, kadÄ±nlarda ise FIBA Avrupa Ligi ve FIBA Avrupa KupasÄ±'nda 2018-2019 sezonu grup kura Ã§ekimi Ä°spanya'nÄ±n Barselona ve Almanya'nÄ±n MÃ¼nih kentlerinde yapÄ±lacak.
(Barselona/15.15/MÃ¼nih/12.00)
2- TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu ile TÃ¼rk Telekom Tivibu'nun televizyon platformundaki yeni iÅŸ birliÄŸini duyurmak iÃ§in TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Hidayet TÃ¼rkoÄŸlu ve TÃ¼rk Telekom Ãœst YÃ¶neticisi Paul Doany'nin katÄ±lÄ±mÄ±yla Fairmont Quasar Ä°stanbul Otel'de basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlenecek.
(Ä°stanbul/11.00)Â
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar ve TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman'Ä± ayrÄ± ayrÄ± kabul ederek gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Sudan Cumhuriyeti Ticaret BakanÄ± Hatim ElsÄ±r Ali ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, iki Ã¼lke arasÄ±nda serbest ticaret anlaÅŸmasÄ±nÄ± imzalayacak.
TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, nisan ayÄ±na iliÅŸkin finansal kesim dÄ±ÅŸÄ±ndaki firmalarÄ±n dÃ¶viz varlÄ±k ve yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini aÃ§Ä±klayacak.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve beraberindeki heyet, BangladeÅŸ'in Coxâ€™s Bazar bÃ¶lgesindeki ArakanlÄ± mÃ¼ltecileri ziyaret edecek.
Ãœniversite adaylarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile YabancÄ± Dil Testi (YDT) yapÄ±lacak.
Ãœniversiteye giriÅŸte ilk kez uygulanacak YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapÄ±lacak
AB Ã¼yesi 28 Ã¼lkenin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± BelÃ§ika'daki AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gÃ¼n oturumlarÄ± yapÄ±lacak.
BrÃ¼ksel'de AB Liderler Zirvesi dÃ¼zenlenecek.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ukrayna ve Danimarkaâ€™nÄ±n ortak giriÅŸimiyle dÃ¼zenlenen UluslararasÄ± Ukrayna Reform KonferansÄ±â€™na, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ'ta, BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n Konferans Salonu'nda dÃ¼zenlenecek "Yaz Kurâ€™an KurslarÄ± AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ ProgramÄ±"na katÄ±lacak.
Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, Azerbaycan ordusunun 100. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla yapÄ±lacak askeri geÃ§it tÃ¶renine katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'nin yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki yansÄ±malarÄ± takip ediliyor.
CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imleri iÃ§in yurt iÃ§inde 56 milyon 322 bin 632 seÃ§men, 180 bin 65 sandÄ±kta oy kullanÄ±yor
YarÄ±n yapÄ±lacak erken seÃ§imler Ã¶ncesinde liderler bugÃ¼n son mitinglerini dÃ¼zenleyecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Kartal, Maltepe, AtaÅŸehir, ÃœskÃ¼dar, SarÄ±yer, GaziosmanpaÅŸa ve BeyoÄŸlu ilÃ§e mitinglerinde halka hitap edecek.
Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, ÃœrdÃ¼n KralÄ± 2. Abdullah ile Amman'da bir araya gelecek. Merkel Amman'daki resmi temaslarÄ± Ã§erÃ§evesinde Alman askeri birliÄŸini de ziyaret edecek.
Tacikistan'da bÃ¶lge Ã¼lkelerinin ve su sorunu yaÅŸayan Ã¼lkelerin hÃ¼kÃ¼met ve devlet baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla "SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma Ä°Ã§in Su" UluslararasÄ± On YÄ±llÄ±k Eylem KonferansÄ± dÃ¼zenlenecek.