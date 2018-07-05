DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Son haftalarda gÃ¼nyÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kan pedofili ve cinayet olaylarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan toplumun her kesiminden Ã§Ã¶zÃ¼m arayÄ±ÅŸlarÄ± hÄ±zlandÄ±. Sosyologlar, psikologlar, psikiyatrlar, Ã§ocuk doktorlarÄ± vb uzmanlarÄ±n ilgili devlet birimleriyle koordineli ÅŸekilde aktif ve yÃ¶nlendirici olmalarÄ±, medyada Ã¶ne Ã§Ä±kmalarÄ± gerekiyor.
EÄŸitim sosyolojisi uzmanÄ± DoÃ§. Dr. Levent Eraslan, beden mahremiyeti Ã¼zerine yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yanÄ±sÄ±ra Ã‡ocukluk Sosyolojisi adlÄ± kitabÄ± ile inanlarÄ± bilinÃ§lendirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken medyanÄ±n bu konulara yeterince ilgi gÃ¶stermediÄŸini belirtiyor.
DoÃ§. Dr. Levent Eraslanâ€™Ä±n Vatan Gazetesi'ne gÃ¼ndemdeki konuya iliÅŸkin verdiÄŸi kÄ±ymetli bilgi ve Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerilerinden bazÄ±larÄ±â€¦
- Ã‡ocuk istismarÄ± konusunda popÃ¼list aÃ§Ä±klamalar ve uzman olmayan kiÅŸilerin verdiÄŸi bilgiler yararsÄ±zdÄ±r.
- Milli EÄŸitim, Ä°Ã§iÅŸleri, Adalet, SaÄŸlÄ±k ve Aile bakanlÄ±klarÄ±nÄ±n iÅŸbirliÄŸiyle Ã¶zel ihtisas heyeti kurulmalÄ±dÄ±r.
- Ä°dam cezasÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼m olmayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±ktÄ±r. Kimyasal hadÄ±m formÃ¼lÃ¼nÃ¼n sistematik uygulamasÄ±nda da bazÄ± tereddÃ¼tler bulunmaktadÄ±r. AÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ cezalarda yaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ± konulmamalÄ±dÄ±r.
- ABDâ€™de olduÄŸu gibi bu konuda sabÄ±kalÄ± kiÅŸilerin elektronik, dijital takibi ve ifÅŸasÄ± uygulamasÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmelidir.
- Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± rehber Ã¶ÄŸretmenleri, eÄŸitim fakÃ¼ltelerinde taciz ve istismar eÄŸitimi almamaktadÄ±r.
- Anne eÄŸitimi Ã¶nemlidir. Okullarda annelere dÃ¶nÃ¼k eÄŸitim verilmelidir.
- Medya da kurguladÄ±ÄŸÄ± dile dikkat etmelidir. Mesela â€˜KÄ±rgÄ±n Ã‡iÃ§eklerâ€™ adlÄ± dizide Kemal karakteri bir Ã¼vey babadÄ±r ve kÄ±zÄ±nÄ± taciz etmekte ancak bu karakter â€˜komikâ€™ olarak lanse edilmektedir.
- Ã‡ocuklara beden mahremiyeti eÄŸitimi verilmelidir.
- AlanÄ±nda uzman akademisyenlerden oluÅŸan bir kurul tarafÄ±ndan, ailelere yÃ¶nelik eÄŸitici filmler, hedef kitlesi Ã§ocuklar olan animasyon Ã§izgi rehberler hazÄ±rlanmalÄ±dÄ±r.
Ãœlkenin gÃ¼ndemine oturan toplumun her kesiminden insanlarÄ± Ã¼zen pedofili ve Ã§ocuk cinayetleri olaylarÄ± medyada geniÅŸ yankÄ± bulurken Ã§ocuk sosyolojisi ve beden mahremiyeti Ã¼zerine bilinÃ§lenmek iÃ§in yapÄ±lmasÄ± gerekenler de gÃ¼ndemdeki yerini almaya baÅŸladÄ±
Ãœniversitelerde cazibesini yitiren bÃ¶lÃ¼mlerin kontenjanlarÄ± bÃ¼yÃ¼k oranda azaldÄ±. 2018â€™de en dikkat Ã§eken kÃ¼Ã§Ã¼lmelerden biri, iktisat ve iÅŸletmede ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Ã–SYM, resmi internet sitesinden YKS tercih kÄ±lavuzunu yayÄ±mlandÄ±.
Ãœniversite adaylarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nÄ±n (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te baÅŸladÄ±.
BeÅŸ yÄ±l Ã¶nce Rusya'dan gelerek TÃ¼rkiye'ye yerleÅŸen Ä°mam Hatip Lisesi Ã¶ÄŸrencisi genÃ§ kÄ±z bu yÄ±lki LGS'de TÃ¼rkiye genelinde ilk sÄ±ralara girdi
Psiko-analizle ilgilenen, annelik ve kadÄ±nlÄ±k psikolojisi Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸan R. Berin Tuncel, ''Kendine DoÄŸmak & Ä°Ã§imizdeki Anneden Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸe Yolculuk'' kitabÄ± modern anne ve Ã§ocuk iliÅŸkisi Ã¼zerinde dÃ¼ÅŸÃ¼nmek ve okumak isteyenler iÃ§in Ã¶nemli bir kaynak. Sedat Palut yazdÄ±.
Milli EÄŸitim BakanÄ± 2 Temmuz'da kontenjanlarÄ±n ilan edileceÄŸini, tercihlerin 13 Temmuz'a kadar yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirti. YÄ±lmaz, "Ã–zel okullara kesin kayÄ±t yaptÄ±ranlar bizim listemizden dÃ¼ÅŸecek. GeÃ§ici kayÄ±t yaptÄ±ranlar listemizde olacak" dedi
KYK yurtlarÄ±nda kalan Ã¶ÄŸrencilerden yazÄ±n Ã¼cret alÄ±nmamasÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼zenleme Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
Hafta sonu yapÄ±lacak olan YKSâ€™ye sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala, Ä°stanbul Bilgi Ãœniversitesi Psikoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Dr. Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi AkyÄ±l'dan, ebeveynlere ve Ã¶ÄŸrencilere Ã§ok Ã¶nemli tavsiyeler geldi.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, liselere geÃ§iÅŸ sistemine iliÅŸkin tercih ve yerleÅŸtirme kÄ±lavuzu yayÄ±mladÄ±.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 2 Haziran 2018 tarihinde gerÃ§ekleÅŸtirilen Liselere GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Liselere geÃ§iÅŸte uygulanan merkezi sÄ±navÄ±n sonuÃ§larÄ± bugÃ¼n saat 16.00'da bakanlÄ±ÄŸÄ±n internet adresinden aÃ§Ä±klanacak
Yaz dÃ¶nemi Ã§ocuklar ve genÃ§ler iÃ§in tatil olmasÄ±nÄ±n yanÄ±sÄ±ra Ã§eÅŸitli dini, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif etkinliklere dÃ¼zenli katÄ±lÄ±mlarÄ±yla dolu dolu geÃ§irebilecekleri bir dÃ¶nemi de imliyor. Peki hangi kurumlar Ã§ocuklara ve genÃ§lere yÃ¶nelik hangi faaliyetleri, kamplarÄ± dÃ¼zenliyor?
YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta SaraÃ§, DanÄ±ÅŸtayÄ±n ALES'in geÃ§erlilik sÃ¼resini 5 yÄ±la Ã§Ä±karan yÃ¶netmelik deÄŸiÅŸikliÄŸinin yÃ¼rÃ¼tmesini durdurma kararÄ± ile Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ã–SYM, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da dÃ¼zenlenecek YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ± giriÅŸ belgelerini "https://ais.osym.gov.tr/" adresinden eriÅŸime aÃ§tÄ±.
YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yekta SaraÃ§; kodlama eÄŸitimle ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu ve farklÄ± dÃ¼zeylerde Ã¼cretsiz kodlama eÄŸitimleri verileceÄŸini mÃ¼jdeledi.