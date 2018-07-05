11:04, 05 Temmuz 2018 PerÅŸembe

Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ± korumak ve Ã§ocuk facialarÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in neler yapÄ±labilir?

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Son haftalarda gÃ¼nyÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kan pedofili ve cinayet olaylarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan toplumun her kesiminden Ã§Ã¶zÃ¼m arayÄ±ÅŸlarÄ± hÄ±zlandÄ±. Sosyologlar, psikologlar, psikiyatrlar, Ã§ocuk doktorlarÄ± vb uzmanlarÄ±n ilgili devlet birimleriyle koordineli ÅŸekilde aktif ve yÃ¶nlendirici olmalarÄ±, medyada Ã¶ne Ã§Ä±kmalarÄ± gerekiyor.

EÄŸitim sosyolojisi uzmanÄ± DoÃ§. Dr. Levent Eraslan, beden mahremiyeti Ã¼zerine yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yanÄ±sÄ±ra Ã‡ocukluk Sosyolojisi adlÄ± kitabÄ± ile inanlarÄ± bilinÃ§lendirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken medyanÄ±n bu konulara yeterince ilgi gÃ¶stermediÄŸini belirtiyor.

DoÃ§. Dr. Levent Eraslanâ€™Ä±n Vatan Gazetesi'ne gÃ¼ndemdeki konuya iliÅŸkin verdiÄŸi kÄ±ymetli bilgi ve Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerilerinden bazÄ±larÄ±â€¦

- Ã‡ocuk istismarÄ± konusunda popÃ¼list aÃ§Ä±klamalar ve uzman olmayan kiÅŸilerin verdiÄŸi bilgiler yararsÄ±zdÄ±r.

- Milli EÄŸitim, Ä°Ã§iÅŸleri, Adalet, SaÄŸlÄ±k ve Aile bakanlÄ±klarÄ±nÄ±n iÅŸbirliÄŸiyle Ã¶zel ihtisas heyeti kurulmalÄ±dÄ±r.

- Ä°dam cezasÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼m olmayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±ktÄ±r. Kimyasal hadÄ±m formÃ¼lÃ¼nÃ¼n sistematik uygulamasÄ±nda da bazÄ± tereddÃ¼tler bulunmaktadÄ±r. AÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ cezalarda yaÅŸ sÄ±nÄ±rÄ± konulmamalÄ±dÄ±r.

- ABDâ€™de olduÄŸu gibi bu konuda sabÄ±kalÄ± kiÅŸilerin elektronik, dijital takibi ve ifÅŸasÄ± uygulamasÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmelidir.

- Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± rehber Ã¶ÄŸretmenleri, eÄŸitim fakÃ¼ltelerinde taciz ve istismar eÄŸitimi almamaktadÄ±r.

- Anne eÄŸitimi Ã¶nemlidir. Okullarda annelere dÃ¶nÃ¼k eÄŸitim verilmelidir.

- Medya da kurguladÄ±ÄŸÄ± dile dikkat etmelidir. Mesela â€˜KÄ±rgÄ±n Ã‡iÃ§eklerâ€™ adlÄ± dizide Kemal karakteri bir Ã¼vey babadÄ±r ve kÄ±zÄ±nÄ± taciz etmekte ancak bu karakter â€˜komikâ€™ olarak lanse edilmektedir.

- Ã‡ocuklara beden mahremiyeti eÄŸitimi verilmelidir.

- AlanÄ±nda uzman akademisyenlerden oluÅŸan bir kurul tarafÄ±ndan, ailelere yÃ¶nelik eÄŸitici filmler, hedef kitlesi Ã§ocuklar olan animasyon Ã§izgi rehberler hazÄ±rlanmalÄ±dÄ±r.