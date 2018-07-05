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Afrin'de bombalı saldırı hazırlığındaki iki PKK'lı yakalandı
Afrin'de bombalı saldırı hazırlığındaki iki PKK'lı yakalandı

Afrin'de, ÖSO polisleri, dağlık alandan şehir merkezine sızmaya çalışan ve bombalı eyleme hazırlanan iki PKK'lı teröristi yakaladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin'de, bombalı eylem hazırlığındaki iki PKK'lı teröristin yakalandığı bildirildi.

Afrin'in Meydanki beldesindeki dağlık alandan şehir merkezine sızmaya çalışan teröristler, Özgür Suriye Ordusu'na bağlı polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

ÖSO polisleri, bombalı saldırı planlayan biri Türk vatandaşı 2 PKK'lıyı sağ ele geçirdi. Yakalananların üzerinde, susturuculu silahlar ve el yapımı bombalar bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'i 18 Mart'ta terör örgütü YPG/PKK'dan arındırmıştı.

Cerablus'ta bombalı saldırı

Bu arada TSK ve ÖSO'nun kontrolündeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, Cerablus ilçesinde sabah saatlerinde iki bombalı araç patlatıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bomba yüklü araçların, ilçenin doğusundaki Pazar sokağında bir yola daha önce bırakıldığı ve bulundukları yerde patlatıldığı öğrenildi.

 



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