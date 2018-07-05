11:27, 05 Temmuz 2018 Perşembe

Başbakan Yıldırım: Yarın son bir KHK daha yayınlayacağız

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım, "Yarın son Kanun Hükmünde Kararnamemizi yayınlayacağız ve orada terörle mücadelenin OHAL kalktığı zaman zaafa uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler de yer alacak" dedi.

Başbakan Yıldırım, veda ziyaretleri kapsamında Anadolu Ajansı'nı ziyaret ederek Editör Masası Özel'in konuğu oldu.

Başbakan Yıldırım, TBMM Başkanlığına aday olup olmayacağıyla ilgili, "Bunun kararını ben vermem. Liderim, partimizin genel başkanı, partimiz bu yönde karar alırsa her türlü görevi yaparız." dedi.

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini dile getiren Yıldırım, "Seçim bitti, artık geçim zamanıdır. Yatırımcı yatırımını, tatile giden tatilini planlayacak ve hayat tüm yönleriyle devam edecek." diye konuştu.

"Bu seçimin böyle ittifaklar arası bir keskin rekabete dönüşmesini istemezdik." diyen Yıldırım, "Nihayet bir cumhurbaşkanı seçeceğiz, parlamentoda vekilleri seçeceğiz. İş döndü dolaştı, karşı taraftaki ittifak tek bir noktada anlaştı. Adayları teke düşüremediler ama anlaştıkları tek bir nokta vardı, Recep Tayyip Erdoğan olmasın, ne olursa olsun." ifadelerini kullandı.

'AK Parti olarak mesajı aldık'

1 Kasım seçimlerine göre AK Parti'nin oyunda, milletvekili sayısında düşüş olduğunu belirten Yıldırım, "Bu da bize bir mesajdır. AK Parti olarak bu mesajı aldık." dedi.

Yıldırım, "Bizim kaybolan oylarımız ortağımızda, ortağımızın kaybolan oyları da başka bir partide. Sonuçta herkes memnun halinden. Parlamento yapısı da bu haliyle herhangi bir sorun teşkil etmiyor. AK Parti'nin içinde olmadığı hiçbir yasama faaliyeti sonuç çıkarmaz." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, Bütçe Kanunu dışında hükümetin Meclise kanun getirme yetkisi bulunmadığına dikkati çeken Yıldırım, "Bu neyi gösteriyor? Meclisin yasama konusunda mutlak gücünü, hakimiyetini gösteriyor." dedi.

'Meclisin önemi artacak'

Yeni dönemde denetim ve yasama faaliyetlerinde Meclisin daha etkin hale geleceğini, Meclisin öneminin artacağını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Karşı taraftaki adayların retorikten, söylemden öteye elle tutulur bir şeyleri yok. Arka planında bir tecrübe de yok. Yapılmış işler de yok. Bütün bunları vatandaş değerlendirdi. Vatandaş niye değerlendiriyor, çünkü vereceği karar kendisinin geleceğini ilgilendiriyor. Bütün bunların özeti olarak sonuç ortada. Açık ara farkla, en yakın adayla arasında 11 milyon oy fark var, böylece bu süreç tamamlandı."

Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin, "15 Temmuz'u yaşadıktan sonra bu işin dönüşünün olmadığı ve mutlaka bu meseleyi kökünden çözmek gerektiği kanaati iyice toplumda da yerleşti, bizde de yerleşti." diye konuştu.

Türkiye'nin 1924-2002 arasınında ortalama yüzde 4,7 büyüdüğünü hatırlatan Binali Yıldırım, "2003-2017 arası 5,7 büyüdü ortalama. Şimdi bunun anlamı ne biliyor musunuz? Eğer Türkiye 1924'ten bugüne 5,7 büyüseydi bugün dünyanın 7. büyük ekonomisi olacaktı 2,3 trilyon dolarla, Fransa'dan sonra gelecekti. Şimdi 17. sıradayız." ifadelerini kullandı.

'24 Haziran aslında 16 Nisan'ın uygulamasıdır'

Başkanlık sistemini ilişkin, "1950 ihtilalinden bu yana bu sistem hep tartışılıyor ve değişmesi yönünde seçim vaatlerine bunu koymayan hemen hemen lider yok." ifadesini kullanan Yıldırım, şöyle konuştu:

"24 Haziran aslında 16 Nisan'ın uygulamasıdır. Vatandaş 'Kabul ettiğim şeyin gereğini yapıyorum' dedi. Ama bizim muhalefet adayları, Allah canlarını sağ etsin, ona karşı çıktılar, 16 Nisan'ı kabul etmediler. Çıktılar, 'Biz bunu değiştireceğiz, geri götüreceğiz, sistemi değiştireceğiz...' Vatandaşın bu ağırına gitti."

Yıldırım, "Türkiye'nin mutlaka üretim, istihdam, ihracat ekseninde büyümesini sürdürmesi lazım." dedi.

Başbakan Yıldırım, "Yap-işlet-devret modellerini, dış kaynağı daha çok kullanacağız. Buradan artan kısımları da sosyal projelere harcayacağız." ifadesini kullandı.

Yıldırım, "Bundan sonra yapılması gereken, milletin verdiği bu krediyle ülkemizin önündeki sorunları çözmektir." şeklinde konuştu.

'Mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalar yapılacak'

"Darbeye doğrudan iştirak edenlerin yargılamaları büyük oranda tamamlandı. Zannediyorum bu sene sonuna kalmaz tamamı bitmiş olur." diyen Yıldırım, "(FETÖ) İhanet, ticaret tarafı tamam ama ibadet tarafındakilerin bu işte bir taksiratı yok, bunların ayıklanması lazım." ifadesini kullandı.

Yıldırım, "Mağduriyetlerin giderilmesi için de bir yandan çalışmalar yapılacak." dedi.

"Sadece Türkiye'de değil bunlar 160 ülkede aynı işleri yapıyorlar." ifadesini kullanan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımızın 12-13 Temmuz'da Brüksel'de yapacağı toplantılarda FETÖ'den ABD'nin bizden beklentilerine kadar tüm konular görüşülecek." diye konuştu.

"Yarın son Kanun Hükmünde Kararnamemizi yayınlayacağız "

Başbakan Yıldırım, "Yeni kabine pazartesi açıklanacak ve OHAL de böylece tamamlanmış olacak." dedi.

Yıldırım, "Yarın son Kanun Hükmünde Kararnamemizi yayınlayacağız ve orada terörle mücadelenin OHAL kalktığı zaman zaafa uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler de yer alacak" ifadelerini de ilave etti.