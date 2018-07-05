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Rusya ile İngiltere ‘Noviçok krizi’ ile yeniden karşı karşıya
Rusya ile İngiltere ‘Noviçok krizi’ ile yeniden karşı karşıya

Mart ayında başlayarak aylar boyunca konuşulan ‘Noviçok krizi’, Amesbury kentinde hafta sonunda baygın bir şekilde hastaneye kaldırılan bir kadın ile bir erkeğin Noviçok sinir gazı ile zehirlendiğinin belli olmasıyla tekrar gündeme geldi. Son olarak konuyla ilgili olarak Rusya’dan İngiltere’ye ‘budala’ yakıştırması geldi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya'nın Amesbury kentinde hafta sonunda baygın bir şekilde hastaneye kaldırılan bir kadın ile bir erkeğin Noviçok sinir gazı ile zehirlendiği açıklandı. Aynı zehir, Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulya Skripal'in Mart ayındaki zehirlenmesinde de kullanılmıştı.

Rusya’nın Hollanda Büyükelçiliği: İngiltere'nin yaptığı şey budalaca

Bunun üzerine İngiltere, Rusya’ya tekrar seslenerek Skripallere yönelik saldırı hakkında bilgi vermesini istedi. Olayla ilgisi olmadığını iddia eden Rusya’dan tepkiler yükselirken, en sert açıklama Rusya’nın Hollanda Büyükelçiliği’nden geldi.

Twitter adresinden yapılan açıklamada İngiltere “Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nın ortasında Noviçok hikâyesini yeniden ısıtmakla” suçlandı. Büyükelçilik, bunun “budalaca” bir davranış olduğunu ifade etti.

Önce eroin dediler…

Amesbury kentinde yaşayan çift, hafta sonunda bir evde baygın olarak bulunmuş ve Salisbury'deki bölge hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Polis, durumlarının ağır olduğu belirtilen çiftin ilk başta eroin veya crack uyuşturucusundan zehirlenmiş olabileceğinden şüphe ettiklerini açıklamıştı. Olaydan sonra polis, zehirlenen kadın ile erkeğin ziyaret ettiği bazı kamusal alanları güvenlik çemberine aldı. 

Salisbury Amesbury arası 12 kilometre

Çiftin bulunduğu Amesbury kenti, Sergey Skripal ile kızı Yulya’nın Mart ayında bir bankta baygın bir vaziyette bulundukları Salisbury kentinden yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Eski bir Rus ajanı olan ve daha sonra İngiliz istihbarat birimi MI6 için çalışan Skripal'in zehirlenmesi İngiltere ve İngiltere'ye destek veren çoğunluğu Batılı ülkeler ile Rusya arasında siyasi bir krize dönmüştü.



İlgili Konular Noviçok İngiltere rusya
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