Münbiç'te şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var!

Rezak: Bu mahkeme süreci benim için iyi bir şans

Malezya'da 1MDB soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve dün hakim karşısına çıkan eski Başbakan Rezak, ilk duruşmanın ardından basına yaptığı açıklamada, "Bu mahkeme süreci, tüm suçlama ve iftiralardan temizlenmem için çok iyi bir şans." ifadesini kullandı.