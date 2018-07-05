FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'nÄ±n (FETÃ–/PDY) 18 Ã¼lkedeki sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey Ã¼yelerinin, bulunduklarÄ± Ã¼lkelerde geÃ§en ay bir araya gelerek, Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'den gelen talimatlarÄ± Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na ilettikleri tespit edildi.
GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, haziranÄ±n son haftasÄ± FETÃ–/PDY'nin 18 Ã¼lkedeki sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey Ã¼yeleri, bulunduklarÄ± Ã¼lkelerde gizli toplantÄ±lar gerÃ§ekleÅŸtirdi. FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in ikamet ettiÄŸi Pensilvanya'daki toplantÄ±ya da 33 sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticisi katÄ±ldÄ±.
ToplantÄ±lardaki sorumlu kiÅŸiler, "Fetullah GÃ¼len'den geldiÄŸini" sÃ¶yledikleri talimatlarÄ± okudu.
Ä°stihbarat kaynaklarÄ±nÄ±n tespit ettiÄŸi talimatlar ÅŸunlar:
- "BulunduÄŸunuz Ã¼lkede kamufle olmak ve kendinizi kabul ettirmek iÃ§in o Ã¼lkeden evlenin.
- YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Ã¼lkedeki yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n TÃ¼rkiye'ye yatÄ±rÄ±m yapmasÄ±nÄ± engelleyin ve bizden olan tÃ¼m yatÄ±rÄ±mlarÄ± kesin.
- Yeni katÄ±lÄ±mlar bulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n ve tarafÄ±mÄ±za tabi talebelerimizi Ã¼lkenin konumuna gÃ¶re rahatlatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n.
- KardeÅŸlerimiz azami dikkat gÃ¶stersinler. Devlet kurumlarÄ±ndan uzak dursunlar.
- Ãœlkeden Ã¼lkeye geÃ§en kardeÅŸlere her tÃ¼rlÃ¼ yardÄ±mÄ± yapÄ±n."
Talimatta, "seÃ§im sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re TÃ¼rkiye Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n bÃ¼tÃ¼n gÃ¼cÃ¼ eline alacaÄŸÄ± ve 'Hizmet'e yoÄŸun baskÄ± yapacaÄŸÄ±" da belirtilerek, Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinden "daha dikkatli olmalarÄ± ve organize hareket etmeleri" istendi.
ToplantÄ±larÄ±n sonunda ise sorumlu kiÅŸiler Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len iÃ§in "hoca efendi Ã§ok hasta, herkes baÅŸÄ±nda bekliyor" diyerek manipÃ¼lasyonda bulundu ve katÄ±lanlara toplu olarak sÄ±hhat duasÄ± ettirdi.
SGK'nÄ±n SaÄŸlÄ±k Uygulama TebliÄŸi'nde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle kanser hastalarÄ±nÄ±n tedavisi tamamen Ã¼cretsiz hale geldi.
CHP MYK'nÄ±n kritik toplantÄ±sÄ± sona erdi. ToplantÄ± sonrasÄ± aÃ§Ä±klama yapan parti sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Tezcan, gÃ¼ndemlerinde yeni bir kurultay olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n 18 Ã¼lkedeki sÃ¶zde yÃ¶neticileri, Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in talimatlarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ toplantÄ±lar yaparak gelen en son talimatlarÄ± Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na iletti.
Veda ziyaretleri kapsamÄ±nda Anadolu AjansÄ±'nÄ± ziyaret eden BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "YarÄ±n son bir KHK daha yayÄ±nlayacaÄŸÄ±z ve orada terÃ¶rle mÃ¼cadelenin OHAL kalktÄ±ÄŸÄ± zaman zaafa uÄŸramamasÄ± iÃ§in ihtiyaÃ§ olan dÃ¼zenlemeler de yer alacak." ifadesini kullandÄ±.
Afrin'de, Ã–SO polisleri, daÄŸlÄ±k alandan ÅŸehir merkezine sÄ±zmaya Ã§alÄ±ÅŸan ve bombalÄ± eyleme hazÄ±rlanan iki PKK'lÄ± terÃ¶risti yakaladÄ±.
Konya merkezli 31 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda aralarÄ±nda Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n bacanaÄŸÄ± Tetik'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu zanlÄ±lardan 17'si tutuklandÄ±. Tetik, daha Ã¶nce de tutuklanmÄ±ÅŸ, 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin 100 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n 3 Nisan 2018'de gÃ¶rÃ¼len 4. duruÅŸmasÄ±nda tahliye edilmiÅŸti.
25 yÄ±l Ã¶nce bugÃ¼n yaÅŸanan BaÅŸbaÄŸlar katliamÄ±nda kimlerin parmaÄŸÄ± olduÄŸu bugÃ¼n hala belirsizliÄŸini korurken kÃ¶yÃ¼n dernek baÅŸkanÄ± olaylarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n ABD'nin kurduÄŸu Ã‡ekiÃ§ GÃ¼Ã§ helikopterinin kÃ¶yÃ¼n Ã¼zerinde dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AÄŸrÄ±'da kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ktan sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in babasÄ± Nihat Aydemir'i arayarak 'KardeÅŸim sen hiÃ§ merak etme ne gerekiyorsa yapÄ±lacak. Ben takipÃ§isiyim. Allah'Ä±n izniyle bulacaÄŸÄ±z failleri. Herkese gerekli talimatlar verildi' dedi.
Van'Ä±n GevaÅŸ ilÃ§esindeki Akdamar AdasÄ±'na iÃ§me suyu isale hattÄ± Ã§ekilmesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±.Projenin bu yÄ±l iÃ§erisinde tamamlanmsÄ± bekleniyor.
YSK'nÄ±n, 24 Haziran'da yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'nin kesin sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin kararÄ±, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, iki yÄ±l Ã¶nce meydana gelen FETÃ– darbe giriÅŸiminin yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼n yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÅŸu gÃ¼nlerde, 15 Temmuz'daki direniÅŸ ruhunun Ã§ocuklar ve milletin nezdinde ortak bir bilince dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi nedeniyle programlar dÃ¼zenleyecek.
Ukrayna Ulusal GÃ¼venlik ve Savunma Konseyi, Ukrayna ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda savunma sanayisinde iÅŸ birliÄŸine yÃ¶nelik Ã¶nemli anlaÅŸmalar imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Siirtâ€™in Pervari ilÃ§esi GÃ¼leÃ§ler kÃ¶yÃ¼nde 3 gÃ¼n Ã¶nce bahÃ§eye ot toplamaya giden ancak kendisinden haber alÄ±namayan 15 yaÅŸÄ±ndaki Mehmet Salih Oral bulundu.
YSK'nÄ±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§im sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yÃ¼zde 52,59 oy oldÄ±.
Adalet BakanÄ± GÃ¼l, cinsel istismara iliÅŸkin dÃ¼zenlemeyle ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Bu konuda en aÄŸÄ±r cezayÄ± getirecek dÃ¼zenlemeyi hep beraber yapacaÄŸÄ±z." dedi.