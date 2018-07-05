14:04, 05 Temmuz 2018 PerÅŸembe

GÃ¼len'in FETÃ–'cÃ¼lere en son talimatlarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'nÄ±n (FETÃ–/PDY) 18 Ã¼lkedeki sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey Ã¼yelerinin, bulunduklarÄ± Ã¼lkelerde geÃ§en ay bir araya gelerek, Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'den gelen talimatlarÄ± Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na ilettikleri tespit edildi.

GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, haziranÄ±n son haftasÄ± FETÃ–/PDY'nin 18 Ã¼lkedeki sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey Ã¼yeleri, bulunduklarÄ± Ã¼lkelerde gizli toplantÄ±lar gerÃ§ekleÅŸtirdi. FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in ikamet ettiÄŸi Pensilvanya'daki toplantÄ±ya da 33 sÃ¶zde Ã¼st dÃ¼zey Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticisi katÄ±ldÄ±.

ToplantÄ±lardaki sorumlu kiÅŸiler, "Fetullah GÃ¼len'den geldiÄŸini" sÃ¶yledikleri talimatlarÄ± okudu.

Ä°stihbarat kaynaklarÄ±nÄ±n tespit ettiÄŸi talimatlar ÅŸunlar:

- "BulunduÄŸunuz Ã¼lkede kamufle olmak ve kendinizi kabul ettirmek iÃ§in o Ã¼lkeden evlenin.

- YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z Ã¼lkedeki yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n TÃ¼rkiye'ye yatÄ±rÄ±m yapmasÄ±nÄ± engelleyin ve bizden olan tÃ¼m yatÄ±rÄ±mlarÄ± kesin.

- Yeni katÄ±lÄ±mlar bulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n ve tarafÄ±mÄ±za tabi talebelerimizi Ã¼lkenin konumuna gÃ¶re rahatlatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n.

- KardeÅŸlerimiz azami dikkat gÃ¶stersinler. Devlet kurumlarÄ±ndan uzak dursunlar.

- Ãœlkeden Ã¼lkeye geÃ§en kardeÅŸlere her tÃ¼rlÃ¼ yardÄ±mÄ± yapÄ±n."

Talimatta, "seÃ§im sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re TÃ¼rkiye Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n bÃ¼tÃ¼n gÃ¼cÃ¼ eline alacaÄŸÄ± ve 'Hizmet'e yoÄŸun baskÄ± yapacaÄŸÄ±" da belirtilerek, Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinden "daha dikkatli olmalarÄ± ve organize hareket etmeleri" istendi.

ToplantÄ±larÄ±n sonunda ise sorumlu kiÅŸiler Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len iÃ§in "hoca efendi Ã§ok hasta, herkes baÅŸÄ±nda bekliyor" diyerek manipÃ¼lasyonda bulundu ve katÄ±lanlara toplu olarak sÄ±hhat duasÄ± ettirdi.