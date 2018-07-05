BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m: YarÄ±n son bir KHK daha yayÄ±nlayacaÄŸÄ±z

Veda ziyaretleri kapsamÄ±nda Anadolu AjansÄ±'nÄ± ziyaret eden BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "YarÄ±n son bir KHK daha yayÄ±nlayacaÄŸÄ±z ve orada terÃ¶rle mÃ¼cadelenin OHAL kalktÄ±ÄŸÄ± zaman zaafa uÄŸramamasÄ± iÃ§in ihtiyaÃ§ olan dÃ¼zenlemeler de yer alacak." ifadesini kullandÄ±.