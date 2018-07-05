Belçika'da Müslüman genç kıza ırkçı saldırıya kınama

Belçika İslam Federasyonu, hafta başında Charleroi şehrinde 19 yaşındaki Müslüman kıza yönelik saldırıyı "esefle" kınadığını belirterek gerekli adımların atılması için çağrıda bulundu.
Belçika İslam Federasyonundan (BİF), yapılan yazılı açıklamada, "BİF olarak 2 Temmuz 2018'de Anderlues bölgesinde 19 yaşında Müslüman genç bir bayanın darbedilme olayını esefle kınıyor, gerekli adımların atılıp, adaletin yerini bulmasını temenni ediyoruz." ifadesi yer aldı.
Bu ve benzer olaylara karşı kalıcı çözüm üretilebilmesi için sorunun kaynağının artık fark edilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, Belçika kamuoyunda başörtüsüne karşı yıllardır olumsuz bir tutumun süregeldiğine işaret edildi.
Belçikalı siyasilerin İslam ile ilgili ayrıştırıcı söylemlerine dikkati çekilen açıklamada, okullarda, iş yerlerinde ve devlet dairelerinde uygulanan başörtüsü yasağının ülkede başörtüsüne karşı var olan olumsuz tutumu daha da güçlendirdiği ifade edildi.
Açıklamada, "Başörtüsü ve Müslüman kadınlar bu şekilde tehdit unsuru olarak gösterildiği sürece, hem manevi hem fiziksel şiddet kaçınılmaz olacaktır. Bu bağlamda bu sorunun çözümlenebilmesi için başörtüsünün sürekli bir tartışma konusu olmaktan çıkarılması, atılması gereken ilk adım olmalıdır." vurgusu yapıldı.
Bu tarz olaylar nedeniyle Müslüman kadınlarda korku ve endişe oluştuğu belirtilen açıklamada, devletin her vatandaş gibi başörtülü Müslüman kadınların da emniyetini sağlaması gerektiği kaydedildi.
Açıklamada, bu tür şiddet olaylarının normalleşmesini engellemek için olayın hafife alınmaması ve tedbir alınması gerektiğine dikkati çekildi.
Brüksel'in 60 kilometre güneyindeki Charleroi şehrine bağlı Anderlues bölgesinde Müslüman bir genç kız, pazartesi gecesi sokakta 2 kişinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğramıştı. Genç kızın sokakta önünü kesen saldırganlar önce kendisine hakaret etmiş ardından da başındaki örtüyü ve elbiseleri yırtmıştı.
Saldırganlar kaçmaya çalışan genç kızı yerde sürükleyerek "Pis Arap" şeklinde hakaretlerde bulunmuş, elbisesini yırttıkları kızın karnına, ayaklarına ve vücudunun çeşitli yerlerine kesici aletle zarar vermişti.
Belçika'nın Charleroi şehrinde Müslüman bir genç kıza yönelik saldırıya yönelik Belçika İslam Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, olayın "esefle" kınandığı belirtilerek gerekli adımların atılması için çağrısında bulunuldu.
Esed rejimi tarafından Bab'daki pazar yerinin yakınlarına düzenlenen topçu saldırısında ilk belirlemelere göre 5 sivil yaralandı.
Şii lider Mukteda es-Sadr'ın askeri yardımcısı, Kufe'deki evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
Muson yağmurları, Budist zülmü nedeniyle Bangladeş’teki kalabalık kamplarda yaşamak zorunda kalan Arakanlı Müslümanların hayatını tehdit ediyor.
Şas partisi milletvekili Azoulay, dün İsrail'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin Yahudilikte yapılmak istenen reformlar nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini ima etti.
Suriye'nin Münbiç kentinde bir yürüyüş sırasında meydana gelen patlamada ölü ve yaralılar var.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerden biri olan Uğur Uçan'a da Yunan İltica Dairesi iltica hakkı verdi. Böylece Yunanistan'da iltica hakkı tanınan darbeci sayısı 3'e çıktı.
Mart ayında başlayarak aylar boyunca konuşulan ‘Noviçok krizi’, Amesbury kentinde hafta sonunda baygın bir şekilde hastaneye kaldırılan bir kadın ile bir erkeğin Noviçok sinir gazı ile zehirlendiğinin belli olmasıyla tekrar gündeme geldi. Son olarak konuyla ilgili olarak Rusya’dan İngiltere’ye ‘budala’ yakıştırması geldi.
Kırgızistan eski dış işleri bakanı Çin'den aldıkları borçlara karşılık topraklarını satmayacaklarını söyledi
Avrupa Parlamentosu'nun duyurduğu uygulamayla artık yeşil ve gri pasaport sahiplerinin de AB'ye girerken izin alması gerekecek. Sistemle vizeye ihtiyaç duymayan kişilerin AB açısından güvenlik tehdidi oluşturmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor
İtalya'da iki sivil toplum kuruluşu, 2015’te Bodrum sahilinde üzerinde kırmızı tişörtüyle cansız halde bulunan Aylan Kurdi ve Libya kıyılarında yaşanan kazada hayatını kaybeden 3 kırmızı tişörtlü çocuktan esinlenerekten “İnsanlık için Kırmızı bir Tişört Giy” adıyla bir kampanya düzenledi.
Malezya'da 1MDB soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve dün hakim karşısına çıkan eski Başbakan Rezak, ilk duruşmanın ardından basına yaptığı açıklamada, "Bu mahkeme süreci, tüm suçlama ve iftiralardan temizlenmem için çok iyi bir şans." ifadesini kullandı.
Devam eden çatışmalar nedeniyle Yemen'in Hudeyde kentinden göç edenlerin sayısının 121 bini geçtiği bildirildi
AB, İsrail'in işgal birimi politikasının uluslararası hukuka aykırı olduğu konusunda uyararak, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Han el-Ahmer'de bedevilere ait ev ve ağılları yıkma kararından vazgeçmesi çağrısında bulundu.
İsrail'in Taberiye Gölü yakınlarında meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin, ülkenin kuzeyi ile orta kesimlerinde hissedildiği ve halk arasında paniğe neden olduğu bildirildi.
Mısır Yargıtayı, darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin de aralarında olduğu bin 500'den fazla kişinin "terör listesine" alınmasıyla ilgili mahkeme kararını iptal etti. Ancak Kahire Ceza Mahkemesi'nin, bin 538 kişinin ismini geçen nisan ayının sonlarında ikinci kez "terör listesine" alması nedeniyle Mursi'nin isminin listede kalmaya devam edeceği açıklandı.