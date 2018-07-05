GÃ¼ncelleme: 14:59, 05 Temmuz 2018 PerÅŸembe

Kanser hastalarÄ±nÄ±n tedavisi tamamen Ã¼cretsiz oldu





SGK'nÄ±n SaÄŸlÄ±k Uygulama TebliÄŸi'nde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle kanser hastalarÄ±nÄ±n tedavisi tamamen Ã¼cretsiz hale geldi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu, "Kanser cerrahisi iÃ§in yÄ±lda 240 milyon TL Ã¶dÃ¼yorken sÃ¶z konusu dÃ¼zenleme ile bu Ã¶demeyi yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 750 milyon TLâ€™ye Ã§Ä±kartarak kanser hastalarÄ±mÄ±zÄ±n tedavilerini tamamen Ã¼cretsiz hale getirdik." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.