BM'den Ürdün'e acil çağrı

Birleşmiş Milletler tarafından (BM), Suriye'nin güneybatısından Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak Ürdün sınırına göç edenlerin sayısının 320 bini geçtiği belirtilerek, Ürdün'e sınırları acil açma çağrısında bulunuldu.
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Flippo Grandi, yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'nin güneybatısında ağır bombardıman ve hava saldırıları da dahil çapraz ateş arasında kalan sivil halk için ciddi endişe duyuyorum." ifadesini kullandı.
Grandi, Dera'da yaklaşık 750 bin sivilin hayatının tehlike altında olduğunun altını çizdi.
Grandi, Suriye'deki en önemli önceliğin çatışmaların sona erdirilmesi için siyasi çözüm bulunması ve sivillerin daha fazla acı çekmesinin önlenmesi olduğunu belirtti.
Suriye'nin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illerinde kapsamlı bir ateşkesin sağlanması için Rusya ile ateşkes müzakerelerini yürüten askeri muhalifler arasında anlaşma sağlanamamıştı.
Dera ve Kuneytra, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.
BM'den Ürdün'e, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak sınır kapılarına gelen sivillere sınır kapılarını acil olarak açması çağrısı yapıldı.
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