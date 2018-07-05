DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Erzurum'da askeri zÄ±rhlÄ± aracÄ±n ÅŸarampole devrilmesi sonucu 2 asker yaralandÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, AÄŸrÄ±-Erzurum karayolu Hamamdere mevkisinde virajÄ± alamayan 25 JAA 230 plakalÄ± askeri zÄ±rhlÄ± araÃ§, ÅŸarampole devrildi.
YaklaÅŸÄ±k 20 metre yuvarlanÄ±p dere yataÄŸÄ±na dÃ¼ÅŸerek yan yatan araÃ§taki 2 asker yaralandÄ±.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekiplerince araÃ§tan Ã§Ä±kartÄ±lan yaralÄ± askerler, ekipler ve vatandaÅŸlarÄ±n da yardÄ±mÄ±yla yola kadar taÅŸÄ±ndÄ±.
Burada ambulansa alÄ±nan yaralÄ± askerler, Erzurum BÃ¶lge EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Erzurum'da askeri zÄ±rhlÄ± aracÄ±n ÅŸarampole devrilmesi sonucu 2 asker yaralandÄ±. AÄŸrÄ±-Erzurum karayolu Hamamdere mevkisinde virajÄ± alamayan 25 JAA 230 plakalÄ± askeri zÄ±rhlÄ± araÃ§, ÅŸarampole devrildi.
SGK'nÄ±n SaÄŸlÄ±k Uygulama TebliÄŸi'nde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle kanser hastalarÄ±nÄ±n tedavisi tamamen Ã¼cretsiz hale geldi.
CHP MYK'nÄ±n kritik toplantÄ±sÄ± sona erdi. ToplantÄ± sonrasÄ± aÃ§Ä±klama yapan parti sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Tezcan, gÃ¼ndemlerinde yeni bir kurultay olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n 18 Ã¼lkedeki sÃ¶zde yÃ¶neticileri, Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± GÃ¼len'in talimatlarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ toplantÄ±lar yaparak gelen en son talimatlarÄ± Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na iletti.
Veda ziyaretleri kapsamÄ±nda Anadolu AjansÄ±'nÄ± ziyaret eden BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "YarÄ±n son bir KHK daha yayÄ±nlayacaÄŸÄ±z ve orada terÃ¶rle mÃ¼cadelenin OHAL kalktÄ±ÄŸÄ± zaman zaafa uÄŸramamasÄ± iÃ§in ihtiyaÃ§ olan dÃ¼zenlemeler de yer alacak." ifadesini kullandÄ±.
Afrin'de, Ã–SO polisleri, daÄŸlÄ±k alandan ÅŸehir merkezine sÄ±zmaya Ã§alÄ±ÅŸan ve bombalÄ± eyleme hazÄ±rlanan iki PKK'lÄ± terÃ¶risti yakaladÄ±.
Konya merkezli 31 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda aralarÄ±nda Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n bacanaÄŸÄ± Tetik'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu zanlÄ±lardan 17'si tutuklandÄ±. Tetik, daha Ã¶nce de tutuklanmÄ±ÅŸ, 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin 100 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n 3 Nisan 2018'de gÃ¶rÃ¼len 4. duruÅŸmasÄ±nda tahliye edilmiÅŸti.
25 yÄ±l Ã¶nce bugÃ¼n yaÅŸanan BaÅŸbaÄŸlar katliamÄ±nda kimlerin parmaÄŸÄ± olduÄŸu bugÃ¼n hala belirsizliÄŸini korurken kÃ¶yÃ¼n dernek baÅŸkanÄ± olaylarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n ABD'nin kurduÄŸu Ã‡ekiÃ§ GÃ¼Ã§ helikopterinin kÃ¶yÃ¼n Ã¼zerinde dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AÄŸrÄ±'da kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ktan sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in babasÄ± Nihat Aydemir'i arayarak 'KardeÅŸim sen hiÃ§ merak etme ne gerekiyorsa yapÄ±lacak. Ben takipÃ§isiyim. Allah'Ä±n izniyle bulacaÄŸÄ±z failleri. Herkese gerekli talimatlar verildi' dedi.
Van'Ä±n GevaÅŸ ilÃ§esindeki Akdamar AdasÄ±'na iÃ§me suyu isale hattÄ± Ã§ekilmesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±.Projenin bu yÄ±l iÃ§erisinde tamamlanmsÄ± bekleniyor.
YSK'nÄ±n, 24 Haziran'da yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'nin kesin sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin kararÄ±, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, iki yÄ±l Ã¶nce meydana gelen FETÃ– darbe giriÅŸiminin yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼n yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÅŸu gÃ¼nlerde, 15 Temmuz'daki direniÅŸ ruhunun Ã§ocuklar ve milletin nezdinde ortak bir bilince dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi nedeniyle programlar dÃ¼zenleyecek.
Ukrayna Ulusal GÃ¼venlik ve Savunma Konseyi, Ukrayna ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda savunma sanayisinde iÅŸ birliÄŸine yÃ¶nelik Ã¶nemli anlaÅŸmalar imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Siirtâ€™in Pervari ilÃ§esi GÃ¼leÃ§ler kÃ¶yÃ¼nde 3 gÃ¼n Ã¶nce bahÃ§eye ot toplamaya giden ancak kendisinden haber alÄ±namayan 15 yaÅŸÄ±ndaki Mehmet Salih Oral bulundu.
YSK'nÄ±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§im sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yÃ¼zde 52,59 oy oldÄ±.