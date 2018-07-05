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20:33, 05 Temmuz 2018 PerÅŸembe
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18:31, 05 Temmuz 2018 PerÅŸembe

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Erzurum'da askeri zÄ±rhlÄ± araÃ§ kaza yaptÄ±
Erzurum'da askeri zÄ±rhlÄ± araÃ§ kaza yaptÄ±

Erzurum'da askeri zÄ±rhlÄ± aracÄ±n ÅŸarampole devrilmesi sonucu 2 asker yaralandÄ±. AÄŸrÄ±-Erzurum karayolu Hamamdere mevkisinde virajÄ± alamayan 25 JAA 230 plakalÄ± askeri zÄ±rhlÄ± araÃ§, ÅŸarampole devrildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Erzurum'da askeri zÄ±rhlÄ± aracÄ±n ÅŸarampole devrilmesi sonucu 2 asker yaralandÄ±.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, AÄŸrÄ±-Erzurum karayolu Hamamdere mevkisinde virajÄ± alamayan 25 JAA 230 plakalÄ± askeri zÄ±rhlÄ± araÃ§, ÅŸarampole devrildi.

YaklaÅŸÄ±k 20 metre yuvarlanÄ±p dere yataÄŸÄ±na dÃ¼ÅŸerek yan yatan araÃ§taki 2 asker yaralandÄ±.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekiplerince araÃ§tan Ã§Ä±kartÄ±lan yaralÄ± askerler, ekipler ve vatandaÅŸlarÄ±n da yardÄ±mÄ±yla yola kadar taÅŸÄ±ndÄ±.

Burada ambulansa alÄ±nan yaralÄ± askerler, Erzurum BÃ¶lge EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.



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